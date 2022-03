Venezia non sprofonderebbe ma ormai è tardi per estrarre gas italiano

E’ inutile piangere sul latte versato. Solo la Russia esporta in Italia più del 40% di gas che utilizziamo per generare elettricità e calore. Algeria, Norvegia e Qatar insieme fanno un altro 44% e spicci, seguiti dall’immancabile voce “altri”. Per una quota complessiva di dipendenza dall’estero che supera il 90%. Le prime bollette sono arrivate e i conti appaiono chiari sia a chi non s’immischia in questioni di politica economica, sia a chi questi temi li ha trattati negli ultimi tre decenni come una patata bollente da rimbalzare agli oneri del governo successivo. Adesso però il dinamismo della storia eil rischio che la Russia chiuda i tubi del gas, ha avuto il potere di risvegliare anche i più immobili attendisti. Ci sono i convertiti dell’ultima ora alla trivellazione nazionale, i supporter del “mix energetico” che però non avrebbe pronte le infrastrutture necessarie e gli integralisti delle rinnovabili tout-court. Retorico ribadire che le mani sulla questione energetica andavano messe prima. E che stiamo pagando un’internazionalizzazione selvaggia del mercato che ha avuto come obiettivo primo quello di destrutturare le autosufficienze nazionali. Aiutato molto dai “no” ambientalisti (ricordiamo il referendum del 2016 contro le trivelle), che hanno finito per essere il capro espiatorio di una politica sconveniente per l’Italia. Oggi, se anche riprendessimo le trivellazioni nel Golfo di Venezia perchè garantito dalla scienza che non vedremmo sprofondare la Serenissima, ci vorrebbero almeno tre anni per incidere davvero sul costo del gas. Troppo, nessuna bolletta ha tutto questo tempo. Il lavoro di fino per aumentare di qua e diminuire di là gli approvvigionamenti (tra un pò di import, raddoppio del Tap e estrazioni nazionali) rimane l’unica via d’uscita per non continuare a puntare sull’unico cavallo delle importazioni. Che al momento, è perdente. Ovvero “diversificare”, come dice Draghi.

Le estrazioni di gas in Italia

Il conflitto in Ucraina si è aggiunto a una tempesta perfetta, climatica e politica, che già nella seconda metà dello scorso anno aveva fatto lievitare i prezzi dell’energia. Questo succedeva mentre noi nel 2020 toccavamo il minimo storico delle estrazioni di gas italiano, sin dai primi anni di questo decennio. In pratica: sapevamo che una congiuntura internazionale qualsiasi ci avrebbe lasciato al freddo ma la nostra politica economica ha preferito risparmiare importando tutto, invece che moltiplicare le strade da intraprendere. Nel frattempo in Adriatico - dove risiedono la quasi totalità dei giacimenti al largo di Emilia Romagna, Marche e Abruzzo - estraevano (quasi) solo i Croati. Nel Golfo di Venezia invece sono vietati da una legge del 2008 la “prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi per il rischio di “subsidenza”. Anche se Pietro Teatini, professore di ingegneria nucleare all’Università di Padova, ha recentemente dichiarato: “I giacimenti al largo dell'Adriatico hanno un'area molto piccola, per cui non provocano in alcun modo degli abbassamenti del livello del suolo lungo la fascia costiera, a meno che non siano sotto la costa. Tecnicamente la produzione di gas da quei giacimenti, che sono quasi tutti lontani dalla costa, non può provocare alcun abbassamento a Venezia”.

Cosa ci servirebbe e cosa abbiamo

In media, ci servono 70 miliardi di metri cubi di gas all’anno e adesso ne produciamo 4 e mezzo circa. La metà dei quali in mare, il resto quasi solo sulla terraferma della Basilicata. In funzione abbiamo 514 giacimenti ma le nostre riserve totali si aggirano tra i 70 e i 90 miliardi di metri cubi. Un volume che, dilazionato in 10-15 anni, garantirebbe una produzione aggiuntiva a quella di oggi tra i 5 e i 7 miliardi di metri cubi. Ma non immediata. Perchè, tra iter autorizzativi, costruzione di cantieri e immissione nel trasporto nazionale, ci vorrebbero tra i tre e i quattro anni. Al termine dei quali, saremmo passati da una produzione interna di gas del 4 e mezzo a una del 14 percento circa. In termini di tempo, oggi non abbiamo risolto nessun problema immediato. In termini di volumi, dovremmo rimboccarci le maniche e aggiungerci il raddoppiamento del Tap dal’Azerbaijan, la diversificazione delle importazioni soprattutto dagli Stati Uniti e il potenziamento delle energie rinnovabili. Con la massima cautela che queste non vadano a distruggere gli ecosistemi del Belpaese, a fronte di una produzione limitata e instabile.