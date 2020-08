Occhi puntati sul ghiacciaio del Planpincieux: è allerta, rischia di crollare

La situazione è monitorata da tempo. Occhi puntati sul ghiacciaio del Planpincieux, sopra la val Ferret, sul Monte Bianco, a nord di Courmayeur, dove ci sono 500 mila metri cubi di neve ghiacciata a rischio crollo. L'allarme è scattato mercoledì pomeriggio, dopo l'ennesimo sorvolo dei tecnici sulla zona, come ha spiegato al Corriere della Sera, Valerio Segor, dirigente dell'ufficio Assetto del territorio della Regione Valle d'Aosta. "Tra 2.600 e 2.800 metri di quota abbiamo individuato un settore del ghiacciaio che sta cedendo. Non ci preoccupa la sua velocità. L'allarme arriva dal trend anomalo delle temperature, uno shock termico caldo-freddo-caldo che, secondo i nostri consulenti svizzeri, fragilizza quella parte del ghiacciaio. L'acqua che scorre sotto può fare da scivolo. È la situazione più pericolosa e più predisponente al crollo".

Emanata un'ordinanza di chiusura della val Ferret ed evacuate circa 75 persone tra residenti e turisti. L'inizio del movimento verso la valle dell'enorme blocco è stato immortalato in un video della Fondazione Montagna sicura che più volte aveva lanciato l'allarme sul possibile rischio. Il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi ha così firmato un'ordinanza per ordinare l'evacuazione dei residenti e dei turisti della zona ai piedi del Monte Bianco, ma anche per chiudere le strade al traffico. È stato allestito un centro di prima accoglienza al Palaghiaccio. In base ai nuovi rilievi si deciderà se prorogare l'ordinanza.

Un momento dell'evacuazione, foto Ansa

Gli esperti ritengono possibile un crollo improvviso di una porzione, potenzialmente di 510mila metri cubi. Nei giorni scorsi ha infatti ripreso a muoversi di quasi un metro al giorno: si è delineato un nuovo settore, una seraccata (una formazione tipica di un ghiacciaio, a forma di torre o pinnacolo, derivante dall'apertura di crepacci) separata dal ghiacciaio, che rischia di crollare.