Una morte prematura su sei è legata all'inquinamento

I dati sono impressionanti. L'inquinamento è stato responsabile della morte prematura di nove milioni di persone nel 2019, secondo uno studio pubblicato oggi sulla rivista Lancet, un bilancio che non sta migliorando, principalmente a causa della scarsa qualità dell'aria e degli inquinanti chimici, in particolare il piombo. A quattro anni da un primo rapporto, la situazione non è cambiata: circa una morte prematura su sei nel mondo è legata all'inquinamento, afferma la Lancet Commission on Pollution and Health.

L'inquinamento e i rifiuti creati dall'uomo rilasciati nell'aria, nell'acqua e nel suolo raramente uccidono direttamente, ma causano gravi malattie cardiache, cancro, problemi respiratori e diarrea acuta. "Gli effetti sulla salute rimangono enormi e i Paesi a basso e medio reddito ne stanno sopportando il peso maggiore", riassume l'autore principale e co-direttore della commissione Richard Fuller. Rappresentano il 92% di questi decessi e la maggior parte delle conseguenti perdite economiche "L'attenzione e i finanziamenti sono aumentati solo marginalmente dal 2015, nonostante un ben documentato aumento della preoccupazione pubblica per l'inquinamento e i suoi effetti sulla salute", afferma Fuller, citato in un comunicato.

Nel mondo diminuiscono i decessi prematuri legati ai tipi di inquinamento legati alla povertà estrema, ma aumentano quelli legati all'inquinamento atmosferico e da prodotti chimici. "L'effetto dell'inquinamento sulla salute è ancora di gran lunga maggiore di quello di guerra, terrorismo, malaria, Hiv, tubercolosi, droghe e alcol, e il numero di morti causati dall'inquinamento rivaleggia con quello causato dal tabacco", si sottolinea nel rapporto. Nel 2019, 6,7 milioni di morti premature sono state attribuibili all'inquinamento atmosferico, 1,4 milioni all'inquinamento idrico, 900.000 all'avvelenamento da piombo.

"Il fatto che la situazione del piombo stia peggiorando, principalmente nei Paesi più poveri, e stia accelerando in termini di numero di morti, è orribile", ha detto Fuller all'Afp. L'esposizione alla sostanza tossica può anche causare ritardi nello sviluppo cognitivo dei bambini. Se la mortalità per inquinamento all'interno della famiglia (legata alla combustione di carburanti o a problemi idrici o igienici) è diminuita, in particolare in Africa, le forme "moderne" di inquinamento pesano ben più di vent'anni fa. Nel 2000 i decessi prematuri legati all'inquinamento atmosferico sono stati 2,9 milioni e nel 2019 4,5 milioni. Le polveri sottili e l'ozono nell'aria, l'esposizione al piombo, gli agenti cancerogeni nell'ambito del lavoro, l'inquinamento chimico nell'ambiente, stanno guadagnando terreno, soprattutto in Asia. "Se non riusciamo a svilupparci in modo pulito ed ecologico, allora quello che stiamo facendo è terribilmente sbagliato", ha detto ancora Fuller all'Afp.