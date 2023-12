Così l'inquinamento sta mettendo a rischio la salute mentale dei romani

Che l'inquinamento fosse uno dei problemi di Roma, come di tante altre città italiane e mondiali, era risaputo. Ma ora alcuni scienziati hanno scoperto che questo inquinamento starebbe provocando dei danni addirittura mentali ai cittadini della capitale. Lo afferma una ricerca pubblicata su Environment International e condotta da diversi ricercatori coordinati da Federica Nobile, del il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario del Lazio.

"Studi recenti hanno collegato l'inquinamento atmosferico allo sviluppo di disturbi psichiatrici, tra cui depressione, ansia ed episodi psicotici. Tuttavia, tutte queste associazioni sono state studiate principalmente in piccoli gruppi, rendendo i risultati difficili da generalizzare", ha spiegato Nobile. Come riporta il Guardian, il suo team è partito dai dati del censimento di oltre 1,7 milioni di adulti che vivevano a Roma nel 2011 e li ha abbinati alle cartelle cliniche. Queste ultime sono state analizzate per gli otto anni successivi alla ricerca di nuovi casi di problemi di salute mentale, comprese le persone ricoverate in ospedale o quelle con nuove prescrizioni ripetute di antipsicotici, antidepressivi e stabilizzatori dell'umore.

Questi dati sono stati confrontati con quelli relativi all'inquinamento atmosferico e al rumore del traffico nel luogo in cui le persone vivevano e con altri fattori sociali che possono influire sulla salute mentale, tra cui la povertà, la disoccupazione, l'istruzione e lo stato civile. Dal confronto sarebbe emerso che le persone che vivono in aree con un maggiore inquinamento da particelle hanno maggiori probabilità di sviluppare schizofrenia, depressione e disturbi d'ansia. Questo dato sarebbe stato confermato dall'analisi delle prescrizioni di farmaci, dove le persone di età compresa tra i 30 e i 64 anni hanno avuto la più chiara associazione con l'inquinamento atmosferico.

"La nostra scoperta sottolinea l'importanza cruciale di attuare misure rigorose per ridurre l'esposizione umana agli inquinanti atmosferici. Queste misure sono cruciali non solo per salvaguardare dai disturbi fisici, ma anche per preservare il benessere mentale", ha affermato il professor Francesco Forastiere, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell'Imperial College di Londra, uno degli autori.

Altri studi precedenti, tra cui un'indagine durata sette anni e condotta dal King's College di Londra, hanno riscontrato che l'inquinamento atmosferico ha anche un ruolo nella gravità e nelle ricadute in persone affette da disturbi psichiatrici come la schizofrenia e la depressione. "Lo studio su larga scala condotto a Roma fornisce prove molto necessarie e aumenta la nostra convinzione del legame tra inquinamento atmosferico e disturbi psichiatrici, aumentando i risultati precedenti provenienti da Regno Unito, Stati Uniti e Danimarca", ha sostenuto il dottor Ioannis Bakolis, del King's College di Londra.