Italia nella morsa della siccità: Po ai minimi dal 1991

La siccità che sta colpendo il Nord Italia non accenna a diminuire. I livelli delle portate del fiume Po hanno toccato le quote più basse dal 1991, quelli dei grandi laghi (tranne il Garda) rimangono tutti sotto la media e le previsioni non promettono nulla di buono.

Quando pioverà?

La siccità durerà ancora. "Le previsioni meterologiche non offrono sufficienti garanzie di precipitazioni in grado di coprire il gap di fabbisogno che si è creato nel corso di questo inverno anomalo, oltremodo secco e siccitoso" si legge in una nota dell'Autorità di bacino distrettuale del Po. "Sarà importante vedere - ha commentato il Segretario generale dell'Autorità Meuccio Berselli - se si manterranno questi indicatori negativi, per comprendere quale tipo di soluzione concertata tra territori si potrà individuare per affrontare in modo resiliente la stagione".

Il Nord-Ovest la zona più colpita

In questa parte d'Italia ormai da tre mesi non cade una goccia d'acqua (o di neve) e gli invasi sono in sofferenza: le conseguenze sull'agricoltura e l'economia del territorio preoccupano sempre più. In Piemonte, secondo l'Arpa tutti principali fiumi della regione sono in deficit rispetto alle portate dello scorso anno e in Valle d'Aosta, a fine febbraio, mancavano all’appello 50 centimetri di neve (record negativo degli ultimi 20 anni). Dal satellite, la situazione è ancora più evidente.

Le due immagini provengono dal satellite Sentinel 3 del programma Copernicus dell'Unione Europea e mostra un confronto tra marzo 2021 e marzo 2022: spicca l'assenza di neve e di aree verdi sul Nord-Ovest italiano. I territori sono in allerta e si stanno discutendo le misure da poter pendere per resistere ai cambiamenti climatici, tra cui la creazione di nuovi invasi.