Agricoltura biodinamica? Solo un pretesto per mancare (ancora) la legge sul biologico

Un campo coltivato i regime di agricoltura biodinamica (Associazione per l'Agricoltura Biodinamica)

Curiosa quella stregoneria alla cui ricerca viene riservato un centro interdipartimentale in una delle Università più prestigiose d’Italia, la Federico II di Napoli. Insolito anche che a dirigerla ci sia un premio per la chimica della Fondazione von Humboldt, il prof. Alessandro Piccolo. Già ordinario di chimica agraria, esperto tecnico per la FAO e ricercatore presso gli Istituti Sperimentali del Ministero delle Politiche Agricole. Ed è singolare il fatto che la farmacologa senatrice a vita Elena Cattaneo non ne abbia tenuto conto quando ha indicato l’agricoltura biodinamica come una “pratica agricola fondata su rituali esoterici e astrologici”. Seguita poi da altri accademici, che hanno salutato con favore il terzo stop di questa legislatura alla Legge sul Biologico, attesa da quindici anni. Un rimbalzo all’indietro dalla Camera di nuovo al Senato, causato dalla necessità di stralciare l’equiparazione tra “biologico” e “biodinamico” con due emendamenti presentati da Riccardo Magi di +Europa. Cioè il partito di Emma Bonino.

Chi introdusse l’equiparazione tra i due metodi agricoli quando era Ministro per le politiche europee all’epoca del governo Prodi II? Emma Bonino. E’ da quel dì che l’agricoltura biodinamica è rimasta dentro la legge, oltre ad essere già normata dalla giurisdizione europea e da quella italiana. Non contestata dalla maggioranza, fino alla sera prima di questo 9 febbraio. In un quadro che ai più smaliziati sembrerebbe avere poco a che fare con la stregoneria. E tanto con l’ennesimo pretesto per rallentare la normativa sulla quale poggerà lo sviluppo e la competitività della produzione rurale sostenibile. Quella che costituisce la crescente e inesorabile alternativa di consumo alle grandi industrie agricole che impiegano pesticidi e sostanze tossiche, tanto per non girarci intorno. E che con questa legge di settore, riuscirebbe a farsi trovare unita in un quadro di sistema per centrare target e fondi previsti dal New Green Deal europeo.

Tra biologico e biodinamico infatti, in Italia ballano circa 85 mila imprese. Primi nel Vecchio Continente per superficie coltivata, con un record di 7,5 miliardi di euro di valore generato tra consumi interni ed export. A questi operatori di settore che attendono da più di un decennio, il relatore ha garantito che “sarà raggiunta un’intesa con i capigruppo intorno al mese di aprile, per una nuova rapida approvazione in Senato”. Ma “è una tecnica parlamentare”, spiega senza mezzi termini Carlo Triarico, presidente dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, vicepresidente di Federbio. “C’è sempre una piccola modifica che impedisce l’approvazione definitiva fino al termine della legislatura”. Che effettivamente, ha davanti solo un anno. Ovvero un tempo ragionevole per chi spera in un temporeggiamento fino alle elezioni del ‘23. Basterebbe un’altra virgola messa male.

Il cornoletame. Una pozione magica?

“L’agricoltura biodinamica - prosegue Triarico - rimane comunque riportata nel resto della legge com’è giusto che sia, essendo una parte costitutiva del biologico sia storicamente che giuridicamente. Tutte le pratiche e le sostanze del biodinamico sono inserite in tutti regolamenti europei che disciplinano il biologico sin dalla sua legalizzazione nel 1991. Dicasi lo stesso in Italia, con la normativa più aggiornata del 2018 che riporta: “L’agricoltura biologica e l’agricoltura biodinamica basate sulla sostenibilità dei processi produttivi, favoriscono la biodiversità e la naturale capacità di resilienza degli agroecosistemi”. Ma allora, dove si appiglia la “stregoneria” esibita dai vertici “politici” delle accademie (Lincei, Georgofili e petizioni varie) per giustificare lo stop alla legge? Per lo più al cornoletame, cioè uno dei preparati che utilizza chi svolge questa pratica in campo. In questo caso si tratta di un composto a base di letame trasformato in humus grazie alla bassa ossigenazione. Processo che si ottiene interrandolo dentro corna di vacca durante la stagione fredda.

“Nel biodinamico - specifica Triarico - gira tutto intorno al mantenimento della fertilità della terra attraverso la cura del suo fattore fondamentale, l’humus. I preparati non sono altro che bioattivatori chimici, che attivano e generano processi vitali nel terreno e negli organismi vegetali”. Non pozioni magiche medievali e autoprodotte, ma sostanze comprese nella lista dei corroboranti dell’agricoltura biologica, soggette alla valutazione di una commissione tecnico scientifica del Mipaaft, del Ministero della Salute e del Ministero della Transizione Ecologica. I quali ne regolano l’immissione in commercio e la diffusione con le stesse procedure e gli stessi obblighi vigenti di tutti gli altri corroboranti in agricoltura.

Il mondo del biologico è unito

L’agricoltura biodinamica conta in Italia 4.500 aziende con una media di 34 ettari ciascuno. E conquista mercati che contano su colture di pregio. A stabilirlo sono i numeri: 95% di export in Nord Europa, Stati Uniti e Emirati Arabi dove viene realizzata la media di 13.300 euro ettaro rispetto alla media nazionale di 3.200 ottenuta con le tecniche tradizionali. In breve: c’è bisogno di più superficie perchè l’offerta non soddisfa la domanda. “Con il Green Deal e la strategia Farm to Fork - interviene Giuseppe Romano, presidente dell’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica (Aiab) - la transizione agro-ecologica ha come obiettivo strategico il raggiungimento del 25% di superficie agricola dedicata al biologico entro il 2030. E’ uno strumento politico determinante ma nel lungo iter, la legge è stata ampiamente modificata e le mediazioni a cui è stata sottoposta ne hanno modificato l’essenza, rendendola meno autorevole del testo originale”. Intanto che aspettiamo l'aggiustamento di virgole pretestuose, l’Italia rimane uno dei Paesi europei a fare maggiore uso di pesticidi e sostanze tossiche in campo. Che poi arrivano in tavola. Ma dai Lincei nessuno si è mai lamentato.