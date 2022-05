La lotta ai cambiamenti climatici si combatte anche con bus e metro gratis

La lotta ai cambiamenti climatici è diventata una sfida globale da affrontare a 360 gradi, visti gli effetti dannosi che il riscaldamento globale sta creando sulla natura, sulle persone e sull'economia. Anche le città devono fare la loro parte, mettendo in atto azioni volte a ridurre il più possibile le emissioni di CO2. Interessante l'iniziativa lanciata dal sindaco di Lisbona sui trasporti pubblici, che mira a farli diventare totalmente gratuiti per i giovani studenti e gli anziani con l'obiettivo di decarbonizzare la città.

Lisbona: bus e metro gratis per giovani studenti e anziani

Durante un congresso sulla comunicazione e l'economia digitale, il sindaco di Lisbona Carlos Moedas ha annunciato che per decarbonizzare la città ha deciso di rendere gratuiti i trasporti pubblici per i giovani e gli anziani, cosa che solo pochissime altre città europee hanno già fatto. Si tratta di una misura "per la decarbonizzazione della città, non una misura sociale", ha chiarito Moedas. "Se la sfida più grande che dobbiamo affrontare oggi è quella del cambiamento climatico, allora andrà affrontata nelle città", ha aggiunto, sottolineando che si tratta della "misura più importante che abbiamo approvato" a livello di amministrazione cittadina. In particolare, nella capitale portoghese bus e metro dovrebbero diventare gratuiti per gli anziani dai 65 anni in su a partire da questa estate mentre i giovani fino ai 18 anni (23 anni se universitari) dovranno aspettare settembre. L'importante è avere la residenza fiscale nel comune di Lisbona. Il sindaco spera che la misura possa "essere estesa in futuro ad altre persone e altri casi".