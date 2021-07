OneWeekNoMeat: una settimana senza carne e pesce per aiutare il pianeta

Dal 15 al 22 luglio prenderà il via la OneWeekNoMeat, l’idea lanciata da Veracura, raccolta e articolata dai ragazzi di Conthackto. Una vera e propria sfida che si farà spazio nei social con l’hashtag #OneWeekNoMeat. La OneWeekNoMeat sarà infatti una settimana vissuta all’insegna di piatti “alternativi”, che tra gli ingredienti vedranno la totale assenza di carne e pesce, come gesto simbolico, ma carico di significati, per uno stile di vita più sostenibile e responsabile.

Chiara Schettino, classe 2001, la più giovane al mondo ad aver conseguito la certificazione di Scrum Product Owner, mentor di Veracura, è tra le fondatrici di ContHackto, una piattaforma di challenge digitali, la prima in Italia, che ha come obiettivo connettere gli studenti delle superiori di tutta Italia per favorire una vitale contaminazione di idee. A supportare i ragazzi alla scoperta del proprio talento, un team composto da 26 ragazzi under 25, provenienti dall’Italia e dall’estero.

Noemi Bartoletti, 17 anni di Cosenza, Flavio Mastrolembo Barnà, 16 anni di Brolo e Gabriele Gollini, 20 anni di Nonantola, sono i ragazzi che hanno aderito al progetto OneWeekNoMeat grazie alla loro esperienza con Conthackto. “Conthackto mi ha permesso di fare nuove conoscenze e di scoprire nuovi argomenti, prima mai trattati” afferma Flavio, “Ho acquisito conoscenze che a scuola difficilmente vengono trasmesse” è la testimonianza di Noemi.

E in effetti mettersi in gioco e collaborare con realtà aziendali e associative sono gli obiettivi dell’esperienza in ContHackto che, una volta giunta al termine, vede i ragazzi confrontarsi con la loro prima vera sfida, il cosiddetto “decollo” e cioè la realizzazione di un progetto capace di generare impatto nella comunità.

Ed è proprio dalla collaborazione di questi giovani con Veracura Trust Onlus, organizzazione senza scopo di lucro, nata a marzo del 2020 in piena crisi pandemica, con l’obiettivo di generare impatto sociale e ambientale positivo, che nasce l’iniziativa #OneWeekNoMeat per sensibilizzare la generazione Z (e non solo) su un tema che non può più essere rimandato: la lotta al cambiamento climatico e al maltrattamento degli animali.

Veracura è un acceleratore d’impatto sociale e ambientale progressivo che, attraverso l’impresa, il business e il marketing, agiti come forma di attivismo, crea progetti propri e aiuta enti del terzo settore e grandi aziende ad aumentare la portata delle loro azioni a impatto sociale e ambientale positivo. In poche parole, una Global Business and Marketing Company, che punta a generare profitto da dedicare a progetti a favore delle persone e del pianeta.

Come e con quali regole è possibile partecipare all’iniziativa

Tutti i ragazzi dai 14 ai 19 anni possono partecipare condividendo una foto o un video con l’hashtag #OneWeekNoMeat. Il team di Veracura sceglierà le 10 migliori creatività presentate nel corso della settimana e regalerà uno spazzolino in bamboo, come premio simbolico legato all’uso comune di quelli in plastica: sono infatti circa un miliardo quelli gettati ogni anno che contribuiscono a inquinare gli oceani.