Mentre Salvini ironizza sull’eco-ansia, riducendo il tutto ad un “D’estate fa caldo, d’inverno fa freddo” in queste ore stiamo vivendo l’Overshoot day. Che cos’è? Da oggi, 2 agosto, per tutto il resto del 2023 siamo in debito con la Terra. Consumiamo di più di quello che la Terra ci può offrire. La sfruttiamo insomma. Stiamo consumando esattamente l’equivalente di 1,7 pianeti l’anno.

A ricordarcelo non è il ministro ma il WWF, riportandoci la ricerca annuale sull’orma globale che stiamo lasciando. Le attività quotidiane che impattano maggiormente sull’impronta degli italiani sono consumi alimentari (25%) e trasporti (18%).

Siamo sempre più voraci perché nel 1973 questa data cadeva il 3 dicembre. Nel 2003, il debito iniziava il 12 settembre. Italiani tra i più “ingordi”: se tutti vivessero come gli italiani servirebbero 2,8 pianeti Terra.

Obiettivo invertire la rotta e spostare questa data in avanti nel calendario. Anche solo mettere mano ai sistemi alimentari, afferma il WWF, potrebbe ridurre il nostro debito: se sostituissimo il 50% del consumo globale di carne con alimenti di origine vegetale, sposteremmo l'Overshoot Day di 7 giorni; se mangiassimo carne proveniente da allevamenti biologici o estensivi guadagneremmo altri 5 giorni; se acquistassimo localmente l'80% del nostro cibo, sposteremmo la data di 2 giorni circa.

