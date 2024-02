Alice Pomiato, al secolo @aliceful, formatrice e influencer molto seguita sui temi della sostenibilità ambientale, spiega a Today.it, perché il modello di alimentazione diffuso non è più sostenibile. Ex social media/digital strategist, da tempo ha deciso di non voler più utilizzare il suo talento per aiutare aziende nocive per il pianeta.

"L'alimentazione dalla maggioranza delle persone – spiega – è troppo ricca di animali e derivati degli animali e questo ha un impatto devastante sul pianeta. Gli allevamenti consumano tantissime risorse naturali e in Italia abbiamo una biodiversità che ci consente di creare piatti di ogni tipo. Ognuno può scegliere un suo percorso, perché sarebbe impensabile immaginare che da un giorno all'altro si diventi tutti vegani. L'importante è superare i pregiudizi e approcciare alla cucina a base vegetale senza paura ma con tanta apertura e curiosità".