Cos'è questa storia dell'abolizione dei jet privati

"Abolizione di jet privati". La scritta campeggia a caratteri cubitali su un manifesto elettorale della lista "Alleanza Verdi-Sinistra" diventato oggetto dei meme e ironie sui social sia per il carattere perentorio della proposta sia perché, come hanno fatto notare in tanti, non sarà l'abolizione dei voli privati a risolvere il problema dell'inquinamento. Il deputato di Italia Viva Luigi Marattin ad esempio fa notare che al 31 dicembre "risultano 133 jet privati registrati fiscalmente in Italia" e dunque la proposta avrebbe nei fatti un impatto limitato.

Se per molti quella di Bonelli e Fratoianni è un'idea peregrina, c'è anche chi pensa invece che il problema esista e vada affrontato. Secondo il movimento ambientalista Fridays for Futures Italia "un volo di un jet privato emette in un'ora tanta Co2 quanto un europeo emette mediamente in tre mesi" (dati Federazione europea per il trasporto e l'ambiente). Questi voli, spiegano dall'associazione, "hanno emissioni pro-capite spaventosamente più alte di qualunque altro mezzo di trasporto. E la loro utilità sociale è quasi sempre nulla". Per questo "in tempi di decarbonizzazione, eliminarli è semplice buon senso". Per dirla tutta, anche i voli di linea sono sotto accusa dal punto di vista della sostenibilità ambientale, dal momento che ogni passeggero è responsabile in media di 480 chilogrammi di CO2 all'anno.

La Francia sta pensando di regolamentare i jet privati

Ma se abolire del tutto gli aerei non è una soluzione ad oggi praticabile, abolire o limitare i jet privati non sarebbe probabilmente una decisione così scellerata. Tant'è che lo stesso governo di Parigi ha recentemente proposto all'Ue di limitare le tratte dei tycoon. Per Julien Bayou, leader nazionale dei Verdi francesi, la soluzione è semplice: "È arrivata l'ora di bandire tutti i jet privati" perché la misura "avrebbe un impatto su un gruppo di persone molto ristretto e porterebbe a immensi benefici dal punto di vista ecologico".

Più moderata è invece la proposta del ministro dei Trasporti francese, Clement Beaune, il quale si è detto pronto ad "agire e regolamentare i voli dei jet privati" ponendo la questione alla prossima riunione con gli omologhi europei prevista ad ottobre. Il tema, ha detto Beaune in un'intervista a Le Parisien, "sta diventando il simbolo di uno sforzo a due velocità" tra ricchi e classe media "per combattere il cambiamento climatico".

Chi usa i voli privati

Il volo privato è una soluzione certamente esclusiva, eppure è più diffusa di quanto si pensi. I jet sono usati da imprenditori, uomini d'affari, ma sempre più spesso anche da personaggi del mondo dello spettacolo. Non è raro imbattersi in foto di influencer, presentatori, sportivi, attori che si spostano con aerei tutti per loro. Nell'occhio del ciclone è finita di recente la coppia di influencer Chiara Ferragni e Fedez che scegliendo di andare in vacanza a bordo di un aereo privato avrebbero emesso 5,6 tonnellate di CO2 nell'atmosfera. Quello dei voli privati è un mercato che non conosce crisi, che neppure la pandemia ha piegato. Anzi: secondo l'European Business Aviation Association negli ultimi mesi il ricorso ai voli privati è aumentato di oltre il 30% rispetto ai livelli che venivano registrati prima della pandemia.

Su Instagram è presente anche una pagina ("Jet dei ricchi") che calcola l'impatto dei voli privati sull'ambiente. Qualche esempio. A luglio il jet di Diego Della Valle ha viaggiato da Roma a Firenze, poi Ancona, Parigi, Livorno e poi di nuovo Ancona. Il tutto in meno di 15 ore. "Cinque viaggi da poche decine di minuti, ciascuno con un impatto ambientale enorme. In totale, il 21 luglio 2022" il jet avrebbe emesso "nell'atmosfera 16.3 tonnellate di CO2".

In una serie di post si tracciano invece le conseguenze degli spostamenti dei mezzi di John Elkann. "Abbiamo calcolato - si legge - l'impatto ambientale di tutti i voli realizzati dai jet 9H-FCA e 9H-FCB di John Philip Jacob Elkann. tra il 1 luglio 2021 e oggi, 27 giugno 2022. I risultati sono impressionanti, cosi tanto che facciamo quasi fatica a concepire quante siano veramente 2386 tonnellate di CO2. Corrispondono a tutti i gas serra emessi in un anno da 837 persone per l'insieme dei loro trasporti (aereo, treno, macchina). E di 4970 persone se considerassimo solo l'impatto ambientale del trasporto aereo".