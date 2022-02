La transizione energetica. Un nuovo quaderno interattivo per la Scuola italiana

Mercoledì 23 febbraio 2022, dalle 17.00 alle 18.00, in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di DentroTutti, si terrà l’evento di presentazione del quaderno EduBox sulla “Transizione energetica”, realizzato in collaborazione con Enel. La collana EduBox di SmemoLab/DentroTutti si arricchisce di un nuovo titolo per affrontare uno dei temi più attuali e significativi per la sostenibilità, ovvero quello di uno sviluppo compatibile con le esigenze del pianeta e dei suoi abitanti. L’obiettivo della Transizione energetica, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, è incidere in maniera rilevante su un sistema di approvvigionamento di energia fino ad ora quasi esclusivamente basato su combustibili fossili, passando progressivamente all’utilizzo delle fonti di produzione a energie rinnovabili, considerate più efficienti e senza emissioni di gas serra e di inquinanti.

Per affrontare il tema, vasto e complesso, e restituirlo in un linguaggio divulgativo di semplice approccio anche per i non addetti ai lavori e capace di ingaggiare l’attenzione e la curiosità soprattutto delle nuove generazioni, fortemente sensibili ai temi della sostenibilità e della tutela ambientale, SmemoLab/DentroTutti ha stretto una fattiva collaborazione con Enel, uno dei principali player attivi nell’ambito della Transizione energetica. Il quaderno interattivo sarà disponibile online nell’area EduBox del sito www.dentrotutti.org dal 24 febbraio 2022. Gli insegnanti interessati a utilizzarlo per approfondire i diversi aspetti illustrati con i propri studenti, potranno scaricarlo gratuitamente anche dall’area riservata, in cui troveranno anche la mappa di riferimento loro dedicata.

interverranno:

Facebook e sul canale YouTube di SmemoLab/DentroTutti, interverranno:

Piera SAVINO Enel Italia

Martina BASSETTI CIANI Enel Green Power

Giorgia RIZZI Enel X

Riccardo LAMA Infrastrutture e Reti Italia

Giuliano BIANUCCI Direttore di DentroTutti

Roberto DI GIOVAN PAOLO Presidente SmemoLab

Simona PAGLIARI Redazione EduBox