Azione contro la fame lancia 'Water of Africa'

L'emergenza idrica colpisce 319 milioni di persone nel sud del mondo, soprattutto nell’Africa sub sahariana e causa la morte di 2 milioni di bambini sotto i cinque anni. Questo perché l'acqua è contaminata da batteri e virus, come tifo e colera. Azione Contro la Fame NGO impegnata a livello globale nel combattere i problemi di fame e sete nel mondo ha deciso di lanciare una campagna di raccolta fondi per stanziare nuovi progetti per depurare l’acqua. Ma l’ha fatto usando una strategia totalmente differente rispetto alle altre onlus: ha deciso di rendere tangibile il problema, un problema lontano dalla quotidianità dei donatori. E lo ha fatto imbottigliando l’acqua contaminata e creando così il brand Water of Africa.

Un prodotto tangibile, per toccare con mano il problema. Migliaia di bottiglie di acqua sporca, la cui etichetta invece di mostrare tutte le sue qualità, come fanno gli altri brand, mostra tutte le malattie contenute nell'acqua inquinata. Dopo aver creato il brand, Azione Contro la Fame lo ha lanciato con una chiara call to action: donare per far diventare l’acqua più bevuta da 319 milioni di persone la meno consumata al mondo. Water of Africa è stata lanciata nei negozi, nei musei, sugli e-commerce, food app delivery, ristoranti, e pubblicizzata su stampa, con product placement, sui social da influencer, con sponsorizzazione di eventi sportivi, e soprattutto è stata promossa dai testimonial che hanno lanciato altri marchi di acqua in Italia, come Carlo Cracco.

La campagna ha varcato i confini italiani ed è arrivata al Parlamento Europeo con il presidente Sassoli che insieme ad altri euro parlamentari ha lanciato l’appello per fermare l’emergenza idrica e far diventare Water of Africa l’acqua meno bevuta al mondo. La campagna realizzata da Azione Contro La Fame, con la produzione di Black Mamba ha avuto il supporto dell’agenzia di marketing influencer Ykone Milan.