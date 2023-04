Adottare cani e gatti: gli animali domestici che meritano una seconda possibilità

Con l’arrivo della bella stagione non si vede l’ora uscire e trascorrere del tempo in compagnia degli amici a quattro zampe. La natura che si risveglia è il momento migliore per i pelosi che non vedono l’ora di correre nei prati.

Se volete far felici i cani e i gatti ospitati nelle associazioni di Avellino, Brescia, Chieti, Como, Frosinone, Milano, Modena, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Trento venite ad adottarli.

Camilla

Anni: circa 2

Sesso: femmina

Genere: mix segugina

Malattie: non presenti

Su di lei: attiva, curiosa e dinamica va d’accordo con i cani, mentre per i gatti deve essere testata. Cerca una famiglia dinamica pronta a divertirsi e vivere tante avventure con lei. Si affida chippata, vaccinata, sterilizzata, test leishmania negativo

Info: Zampa Trentina

Città: Trento

Carolina

Anni: circa 3/4

Sesso: femmina

Genere: pitbull

Malattie: nessuna

Su di lei: molte volte i pregiudizi costringono i cani a trascorrere la loro vita in canile, come sta succedendo a Carolina. La dolcissima pitbull ha un carattere allegro, vivace e giocherellone. Adora correre e la compagnia degli esseri umani, per questo la persona ideale per lei è quella che ha già esperienza con questa razza e vuole starle accanto nel corso della sua vita

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Città: Roma

Chantal

Anni: circa 6

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: dolcissima, sa andare al guinzaglio e si affida vaccinata e chippata, dopo controlli pre e post affido

Info: I randagi della ferrovia

Città: Reggio Calabria

Cinero

Anni: circa 2

Sesso: maschio

Genere: gatto soriano

Malattie: positivo a FIV e FELV

Su di lui: trovato in strada con un forasacco insediatosi nella zampa posteriore, Cinero era molto sofferente. Dopo essere stato operato e sterilizzato ora sta bene ed è un gatto socievole che non vede l’ora di essere adottato dalla Campania in su

Info: Con Fido nel Cuore

Città: Avellino

Hururu

Anni: circa 6

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: salvato e portato in un rifugio del posto, inizialmente è un po’ diffidente, ma una volta che vi ha conosciuti è molto affettuoso. Si affida vaccinato, chippato e castrato previo colloqui pre e post affido

Info: Pet Rescue Italia

Città: Milano

Iron

Anni: circa 9

Sesso: maschio

Genere: pastore tedesco

Malattie: problemi neurologici alle zampe posteriori e atrofia muscolare

Su di lui: in canile da due anni, ha iniziato ad avere problemi neurologici alle zampe posteriori e un’atrofia muscolare. Con le cure e la terapia è migliorato e ha ancora voglia di passeggiare nel verde. Il suo sogno è una famiglia che si prenda cura di lui

Info: Canile Rifugio di Brescia

Città: Brescia

Julia

Anni: circa 7 mesi

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: molto socievole e dolce, da piccola è rimasta orfana e quindi è stata allattata a mano. Giocherellona e allegra, va d’accordo con tutti e viene affidata già sterilizzata

Info: Lega del cane

Città: Pescara

Laika

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: inizialmente diffidente e timida con le persone che non conosce, quando impara a fidarsi diventa socievole e coccolona

Info: Amici Per Un Pelo ODV

Città: Como

Lea

Anni: circa 1

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: socievole e amante delle coccole, desidera incontrare la persona che vorrà condividere tutto il resto della vita con lei

Info: Ris_Pet Rifugio per animali

Città: Modena

Red

Anni: circa 4

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: sempre felice e sorridente è un cane tranquillo, a volte un po’ malinconico soprattutto da quando i suoi compagni sono andati via. Ora tocca a lui essere adottato

Info: Canile Rifugio di Chieti

Città: Chieti

Sugar e Brenda

Anni: circa 10

Sesso: maschio e femmina

Genere: barboncini

Malattie: nessuna

Su di loro: trovati dopo il decesso del proprietario, sono abituati a vivere insieme e si cercano l’un l’altro. Dal carattere dolcissimo e amorevole meritano una nuova famiglia che voglia adottarli entrambi, occuparsi di loro e dargli tutto l’affetto che meritano

Info: Cani Sciolti

Città: Milano

Vaniglia e Lea

Anni: circa 2 mesi e 10 anni

Sesso: femmine

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di loro: Vaniglia è una cagnolona dal pelo bianco abbandonata in autostrada. Lea è un cane da caccia, per loro si cerca un’adozione insieme o separata

Info: Un Musetto per Amico

Città: Frosinone

I cani che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet ospitati all'interno delle associazioni! Se volete adottare un quattro zampe non dovete fare altro che visitare le onlus.

Per conoscere altri pet in cerca di una nuova famiglia, continuate a seguire la nostra rubrica.