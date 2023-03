Nina, Gattuso e Trilly: ecco i pelosi in cerca di una nuova casa

La bella stagione e la voglia di stare all’aperto hanno tutto un altro fascino se si decide di trascorrere il proprio tempo in compagnia di un peloso.

Pronti ad andare alla scoperta della natura e del verde ci sono tanti cani che non vedono l’ora di essere adottati e in Italia ci sono molte associazioni pronte a farvi conoscere i loro ospiti come quelle di Avellino, Brescia, Cesena, Como, Frosinone, Milano, Modena, Pisa, Reggio Calabria, Roma, Terni, Torino, Trieste e Vicenza.

Chicca e Trilly

Anni: circa 14

Sesso: femmine

Genere: meticce

Malattie: non presenti

Su di loro: un musetto simpatico e un carattere buonissimo e simpaticissimo: Chicca e Trilly sono due cagnolone affettuose, educate e amanti delle coccole che non vedono l’ora di trascorrere il resto della loro vita circondate da amore e carezze

Info: Ris_Per Rifugio per Animali

Città: Modena

Flash

Anni: circa 9

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: dolcissimo e buonissimo va d’accordo con i suoi simili e l’ambiente ideale per lui sarebbe una casa con giardino. Si affida microchippato

Info: Con Fido nel Cuore

Città: Avellino

Gattuso

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: il suo desiderio è incontrare una persona dall’animo sensibile che possa prendersi cura di lui e regalargli tutto l’affetto che merita. Dopo aver affrontato un percorso con l’educatore per riacquistare fiducia nei confronti delle persone, ora è pronto a divertirsi e ad vivere nuove avventure con chi vorrà amarlo

Info: Soffio di Vento

Città: Pisa

Hope

Anni: 7

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: Hope è un cane randagio che ha avuto tante difficoltà, a cui ha sempre reagito con forza. Dopo essere stata investita da una macchina, grazie alle cure e alle terapie si è ripresa. Il suo desiderio ora è vivere con una famiglia tranquilla circondata da cani e gatti (purché siano equilibrati). Intelligente e dolcissima, sa andare al guinzaglio e risponde al richiamo, può essere adottata in tutta la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia e può arrivare in Italia con staffetta autorizzata, si affida completamente vaccinata, sterilizzata, con antirabbica, chip, passaporto e antiparassitario in corso dopo compilazione questionario e colloquio pre affido

Info: Zampa nel Cuore Italia

Città: Trieste

Jacky

Anni: 1 anno e mezzo circa

Sesso: maschio

Genere: segugio maremmano

Malattie: nessuna

Su di lui: dopo un periodo in affido Jacky è ritornato in canile e ora ha bisogno di una persona che non lo illuda più. Ha bisogno di una faglia in grado di dargli tutto l’amore che cerca disperatamente e di regalargli una vita allegra e serena

Info: Amici da adottare

Città: Torino

Joy

Anni: 10 mesi

Sesso: maschio

Genere: incrocio tra pastore belga e pastore tedesco

Malattie: nessuna

Su di lui: è un cagnolone buono, intelligente con tanta voglia di imparare, infatti dopo alcune lezioni di addestramento conosce i comandi base. Vivace e pronto a giocare, vivrebbe bene all’interno di una casa con giardino, non va d’accordo con i gatti, mentre deve essere testato con i cani. Si affida vaccinato, microchippato, ma non sterilizzato

Info: Educazione Cinofila Laura

Città: Vicenza

Nancy

Anni: circa 4

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: Nancy ha un passato difficile alle spalle: adottata quando aveva pochi mesi, la famiglia che l’ha accolta non l’ha mai fatta socializzare, fino a quando ha deciso di rinunciare a lei. Poco alla volta ha superato le sue paure e ha iniziato a rapportarsi con uomini e cani, mentre non va d’accordo con i gatti. Adora le passeggiate e andare al guinzaglio, ora ha bisogno di persone che vogliano amarla e prendersi cura di lei

Info: Villaggio a 4 Zampe

Città: Como

Nicolino

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: diffidente e timoroso nei confronti delle persone che non conosce, ha un carattere tranquillo, ma è alla ricerca di un punto di riferimento, socievole con i suoi simili, sa andare al guinzaglio. Si affida vaccinato, chippato previo colloqui pre e post affido

Info: Pet Rescue Italia

Città: Milano

Nina

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: Nina è una cagnolona tranquilla! Anche se inizialmente è un po’ timida, quando prende confidenza dimostra tutta la sua dolcezza a cui è impossibile resistere. Educata in passeggiata, è curiosa e non vede l’ora di giocare

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Città Roma

Pluto

Anni: circa 6

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: nonostante abbia perso una zampa riesce a camminare perfettamente e adora trascorrere il suo tempo in compagnia delle persone. I compagni ideali per Pluto sono quelli in grado di valorizzarlo e di assecondare la sua voglia di giocare. Si affida microchippato, vaccinato e sterilizzato, in ambienti in cui possono esserci anche altri cani, ovviamente valutando caso per caso

Info: Cani Sciolti

Città: Milano

Simba

Anni: circa 2 mesi e mezzo

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Simba è un cucciolo dal musetto irresistibile che non vede l’ora di incontrare la persona con cui iniziare la sua vita tra giochi, divertimento e coccole

Info: Un musetto per amico

Città: Frosinone

Thor

Anni: circa 4

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: in canile insieme al fratello Pluto, entrambi non vedono l’ora di essere adottati. Thor ha un carattere buonissimo e ubbidiente, inoltre ama le coccole e giocare aspetta solo di essere adottato non solo in Calabria ma in tutta Italia tramite staffetta regolarmente autorizzata, previo controlli pre affido e disponibilità a quelli post affido

Info: I Randagi della Ferrovia

Città: Reggio Calabria

Thor e Argo

Anni: pochi mesi

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di loro: Thor è solare, mentre Argo è dolcissimo e sono due di quattro fratelli! Sverminati e microchippati sono pronti a essere adottati in Umbria o nelle regioni limitrofe seguendo l’iter di adozione. Sarà obbligatoria la sterilizzazione in età prescritta dal veterinario

Info: Associazione Amici a 4 zampe Amelia

Città: Terni

Trilly

Anni: 5/6 anni

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: vivace, attiva e coccolona, adora le passeggiate ed è pronta a trascorrere il resto della sua vita con una famiglia che voglia regalarle serenità e amore

Info: ACPA – Canile intercomunale di Cesena

Città: Cesena

Zoom

Anni: circa 2

Sesso: maschio

Genere: Segugio

Malattie: nessuna

Su di lui: coccolone e dolcissimo, Zoom è un cane molto sensibile e timido che soffre la vita nel box. Ha bisogno di una famiglia che con amore e pazienza gli doni la fiducia di cui ha bisogno

Info: Canile Rifugio di Brescia

Città: Brescia

I cani che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet ospitati all'interno delle associazioni! Se volete adottare un quattro zampe non dovete fare altro che visitare le onlus.

Per conoscere altri pet in cerca di una nuova famiglia, continuate a seguire la nostra rubrica.