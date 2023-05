C'è un alligatore nelle fogne: il video

Quando una serie di strane "buche" è apparsa in città, a Oviedo, in Florida, hanno mandato un robot con una telecamera in un tubo dell'acqua piovana per indagare sulle "anomalie" sotto la carreggiata. Il robot viene solitamente utilizzato per aiutare a identificare potenziali danni della "carreggiata sotterranea", come tubi che perdono. I tecnici sono rimasti scioccati nel trovare un alligatore lungo quasi due metri.

"All'inizio pensavano che fosse un rospo e nel video si vedono due occhietti che luccicano nel buio finché il robot non si avvicina, ma quando si è voltato hanno visto la lunga coda dell'alligatore e l'hanno seguito attraverso i tubi". hanno detto i funzionari. Il team è stato in grado di seguire l'alligatore per qualche metro, ma poi il robot è rimasto bloccato in una piccola rientranza e l'alligatore si è allontanato. La popolazione è stata invitata a non scendere per alcun modo nelle tubature.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.