Catturato alligatore lungo quattro metri e mezzo: "Record"

Un gruppo di cacciatori del Mississippi ha battuto il record statale per l'alligatore più lungo mai catturato nello stato nel sud degli Usa: il rettile è lungo 4 metri e 30 centimetri circa, pesa oltre 360 chilogrammi. Tanner White, Don Woods, Will Thomas e Joey Clark di Red Antler Processing, un negozio specializzato in strumenti per lavorazione e caccia di animali, hanno catturato insieme l'enorme alligatore, come racconta un post sulla pagina Facebook dell'azienda dello scorso 26 agosto.

Il dipartimento della fauna selvatica, della pesca e dei parchi del Mississippi ha confermato in un post sui social media che non era mai stato preso un alligatore così grande. Gli alligatori sono diffusi in tutto il Mississippi. La caccia ai rettili per scopo sportivo è consentita nello stato solo dal 2005, con leggi diverse che si applicano alla caccia nelle acque pubbliche e private.

Un totale di 776 alligatori sono stati catturati nel Mississippi nel 2021, l'ultimo anno per cui ci sono dati disponibili al pubblico. La lunghezza media è di due metri o poco più: la metà della "bestiona" presa da Red Antler Processings. Sulla cui pagina Facebook si susseguono foto di alligatori di dimensioni irrituali pescati nelle acque dello stato.