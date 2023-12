Come proteggere gli animali dai botti di Capodanno

Il Capodanno è un giorno di grande festa per noi esseri umani, ma non si può dire lo stesso per i nostri amici a quattro zampe. Infatti, i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno sono sempre contraddistinti dalle esplosioni di petardi e fuochi d'artificio, che dalla mezzanotte in poi trasformano le città in campo da guerra. Una tradizione per molti, un divertimento per altri, che però terrorizza cani, gatti e altri animali domestici. Come possiamo proteggere i nostri amici?

Gli animali e il "problema" dei botti di Capodanno

L'Oipa, l'Organizzazione internazionale protezione animali, ha realizzato un video-decalogo con tutte le informazioni utili per mettere in sicurezza i propri animali ed evitare, morti, ferimenti o smarrimenti. Non è raro che gli animali, impauriti, scappino dai giardini e dai cortili perdendosi o finendo investiti. Animali più anziani o cardiopatici possono morire d’infarto. E anche la fauna selvatica, uccelli e animali dei parchi e dei boschi, spaventata dal frastuono e dalle improvvise luci si disorienta schiantandosi contro alberi, muri, vetrate, cavi elettrici o finendo sotto le auto.

Un ulteriore pericolo, ricorda l'Oipa, arriva delle cosiddette "lanterne cinesi", che spesso vengono fatte volare le notte di Capodanno: "Possono causare il ferimento e la morte di animali. Si sono verificati diversi casi di selvatici e domestici ustionati, strangolati, o morti per emorragia interna dopo aver ingoiato il metallo tagliente dello scheletro delle lanterne. Il loro volo incontrollato è inoltre molto pericoloso in quanto facile innesco di incendi boschivi".

Come proteggere i nostri amici a quattro zampe

Alcuni Comuni italiani hanno già emesso ordinanze per vietare l’utilizzo di petardi per i festeggiamenti del Capodanno, ma sono sempre troppi coloro che non rinunciano a questa anacronistica tradizione anche per l’esiguità dei controlli volti a reprimere chi non rispetta le regole.

"Per evitare che l’ultimo giorno dell’anno si trasformi in dramma o tragedia per gli animali, abbiamo stilato un decalogo con le regole e suggerimenti per mettere in sicurezza e rassicurare il proprio familiare con la coda (v. video e infografica in calce). L’inizio del nuovo anno dovrebbe essere una gioia per tutti, non motivo di terrore e angoscia - spiega il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto -.Allo stesso tempo, facciamo appello alle forze dell’ordine affinché considerino una priorità i controlli finalizzati a far rispettare le ordinanze, non minimizzando le conseguenze, dirette e indirette, di una condotta irresponsabile da parte di chi maneggia i petardi".

Ecco i punti principali del decalogo