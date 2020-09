L'Axolotl, la piccola salamandra messicana che sorride

Una simpatica salamandra con un espressione sempre sorridente: è l'Axolotl che vive nelle acque dolci e fredde del Messico. Il nome è di origine azteca: "Atl" vuol dire acqua, mentre "Xolotl" era il nome di una divinità azteca. Tradotto diventa "dio dell'acqua" o "mostro acquatico".

E' una salamandra tipica dei laghi del Messico: ci sono esemplari che vivono nelle acque del lago Xochimilco e del Chalco, nei pressi di Città del Messico.

Caratteristiche

Questo simpatico anfibio vive soprattutto sott'acqua concludendo il suo ciclo vitale allo stadio larvale. Hanno piccole dimensioni dai 23 e i 28 cm di lunghezza, piccoli occhi scuri e arti minuti. Si muovono con agilità in acqua grazie alla loro coda orlata di pinne, che funge da timone. Il loro aspetto così amichevole gli viene conferito grazie alla presenza di una piccola testa appiattita e una bocca larga per cui sembra quasi sorridere. Hanno inoltre delle branchie sporgenti su entrambi i lati della testa. Possono avere varie pigmentazioni, dal grigio con sfumature al bianco, beige e dorato o addirittura avere una pelle trasparente.

Cosa mangia

L'Axcelotl si nutre di crostacei e di larve di insetti come anche si uova di altri anfibi e piccoli pesci. In casi estremi potrebbe degenerare mangiando addirittura la propria prole.

Curiosità

Caratteristica davvero singolare: queste salamandre hanno la capacità di far ricrescere organi e arti. Si è infatti osservato che qualora gli venisse staccato un arto o addirittura una branchia queste ricrescerebbero completamente dopo un po’ di tempo. Sono anche capaci di rigenerare parti delicate come cervello e cuore, e tutte le amputazioni non lasciano alcuna traccia sui loro corpi.