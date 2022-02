Il massacro silenzioso delle balene sulle autostrade del Mediterraneo

Il commercio globale non vola, nè cammina su rotaie o su gomma. L’80% (e più) dei suoi traffici li sposta da un angolo all'altro del Pianeta via mare, dove si affrettano sul pelo dell’acqua navi mercantili, crociere e imbarcazioni private. E il bacino del Mediterraneo, un tempo culla di popoli e culture, è oggi attraversato da autostrade sulle quali al massimo possono dondolare i sempre maggiori bisogni di acquisto di un Occidente borghese. A farne le spese per lo più balenottere e capodogli, che - secondo i dati di Friend of the Sea - nel 2000 morirono in 5mila a causa delle collisioni. Diventando poi 20 mila nel ’20, in una strage silenziosa che non si consuma in superficie, ma sul fondale. Perchè nella maggior parte dei casi, le grandi imbarcazioni nemmeno si accorgono di aver sbattuto contro 30mila chilogrammi (in media e per difetto) di mammifero marino. Così, col coltello fra i denti e in costante declino, nel Mare Nostrum tentano di sopravvivere 500 individui maturi di balenottera comune, “vulnerabile” di estinzione, e 2.500 di capodoglio, “in pericolo” di estinzione. Animali che nuotano nel globo terraqueo da qualche milione di anni (con i nostri circa 200 mila anni, siamo dei lattanti), che non si sono evoluti per accorgersi di avere una petroliera lunga 400 metri e larga 60 che sta per andargli addosso. Manovre lente e impossibili da eseguire per entrambi, soprattutto se la petroliera corre di più della balena. Ma non bisogna disperare, perchè la realtà ha superato la fantasia l’8 febbraio. Quando la “Costituzione più bella del mondo” ha messo per iscritto non solo che “la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi”. Ma pure che “l’attività economica possa (possa!) essere indirizzata a fini sociali e ambientali”. E’ ufficiale, cambia il modello di sviluppo. Dopo 50 anni durante i quali si sono quadruplicate le milioni di tonnellate di carico navale spostate di qua e di là per mari e oceani (erano 2.750 nel 1970, sono state 11.900 nel 2017), addio mercati unificati. Fine dell’economia di scala, torniamo al localismo. Oppure no e allora le balene hanno un grosso problema. Ma pure la Costituzione Italiana non se la passa un granché bene.

Fermare il massacro, le soluzioni possibili

E’ anche vero però che tra il dire il fare”, c’è di mezzo chi ha una visione più ottimista supportata dai dati. “Per arrivare ad avere il numero delle balene uccise ogni anno dalle collisioni con le navi, la nostra Organizzazione ha raccolto e analizzato centinaia di studi da tutto il mondo”, spiega a Today Paolo Bray, fondatore e direttore di Friend of the Sea, il progetto della World Sustainability Organization che per primo ha acceso i riflettori sulla questione. “La maggior parte di essi fa riferimento solo alle carcasse di balene che toccano la spiaggia, che gli esperti ritengono essere solo il 5-10% delle balene effettivamente uccise, considerato che la maggior parte affonda in mare. Abbiamo quindi calcolato questi dati tenendo conto di diversi fattori come la presenza o meno delle “aree di rallentamento” per le imbarcazioni, che normalmente riducono la mortalità del 50%. O il numero di possibili hot spot, vale a dire quei tratti dove le rotte di navigazione attraversano aree di presenza delle balene. Il risultato è un numero compreso tra 18.000 e 25.000 balene uccise ogni anno”. Stretto di Gibilterra, Isole Baleari, Mare di Alboran orientale, Santuario di Pelagos, Isola di Creta e Fossa ellenica. Paradisi del Mediterraneo? No, snodi mortali che le navi attraversano più spesso per dirigersi nei 300 porti commerciali del nostro Bacino. E che incrociano l’habitat di balenottere e capodogli. “Chiediamo direttamente all’industria marittima - prosegue Bray - di agire immediatamente attraverso una proposta semplice ed efficace. Devono impegnarsi a firmare una politica “Whale-Safe” che consista nel disporre a bordo delle imbarcazioni un programma di osservazione dei mammiferi marini, coprendo costantemente l’area antistante l’imbarcazione per un minimo di 120°. Condividere tali osservazioni in tempo reale attraverso una piattaforma online, rendendo quindi disponibili queste informazioni a tutte le navi circostanti. Infine, disporre di una procedura d’emergenza per reagire ed evitare la collisione nel caso si avvistasse una balena sulla rotta di navigazione. La prova del rispetto di tale politica può essere ottenuta per mezzo di sistemi come le telecamere a infrarossi, i software di allarme e una piattaforma di reportistica online. Annunceremo a breve la collaborazione con due delle principali compagnie di trasporto marittimo e di crociera in Europa”. Una lotta contro il tempo per garantire alle future generazioni di poter continuare a vivere in un mondo in cui i cetacei ancora esistono. A rigor di Costituzione.