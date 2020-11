Cagnolina rimane intrappolata in un tubo: i pompieri la salvano dopo ore di lavoro

Sono accorse diverse ore di lavoro ai vigili del fuoco per salvare una cagnolina rimasta intrappolata in un tubo per la canalizzazione delle acque reflue. Come ci era finita? La cagnolina stava rincorrendo un coniglio, per poi rimanere incastrata nel condotto.

È successo a San Lazzaro di Savena e come riporta Bolognatoday è stato necessaria una squadra tecnica di specialisti in ispezioni di dotti per acque reflue per salvarla.

Per raggiungere e salvare la cagnolina è infatti stato usato un escavatore, e attraverso una sonda i caschi rossi sono riusciti a individuare il punto in cui l'animale era incastrato, tagliando il tubo. Un’operazione durata diverse ore, ma alla fine la piccola è stata presa e restituita al legittimo proprietario.