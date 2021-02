Legato a un albero nel bosco e abbandonato, l’appello: "Aiutateci a risalire al colpevole"

Lo hanno legato a un albero e lasciato esposto al freddo pungente degli ultimi giorni, abbandonato a se stesso senza cibo né acqua e condannato a morte certa: l’ennesimo gesto barbaro e crudele ai danni di un cane.

L’animale è stato trovato a Genova non lontano da Borgoratti. Le persone che l’hanno notato hanno subito chiamato le guardie zoofile che hanno controllato il suo stato di salute: il cane era affamato, infreddolito e spaventato, ma si è fatto avvicinare e soccorrere ed è stato subito trasferito al canile comunale.

Indagini sono ora in corso per risalire all’autore di un gesto che non è solo ignobile, ma anche un reato. "Se qualcuno riconoscesse l’animale e il proprietario mi chiami, si garantisce l’anonimato", è l’appello che corre su facebook e che condividiamo.