La padrona muore, il cane ogni giorno continua ad aspettarla fuori dalla sua libreria

Eugenia Franco e la sua Blanca erano inseparabili. Questa anziana signora argentina, 80enne titolare di una libreria, aveva un legame speciale con l’animale, una meticcia di taglia media color senape dagli occhi dolci e penetranti.

Quando la donna è morta, a metà settembre, Blanca si è mostrata dapprima irrequieta, poi ha iniziato a farsi trovare all’angolo del negozio della sua padrona, in attesa: era abituata a vedere spuntare Eugenia Franco dalla strada e ha continuato ad andare lì fuori ogni giorno. Una negoziante che lavora vicino alla libreria di Eugenia Franco ha condiviso su Twitter le foto di Blanca, immobile fuori dalla libreria della sua padrona, chiusa e vuota.

Eugenia tenía una librería al lado de mi negocio, sin dudas una de las personas más buenas y lindas que conocí. Hace unos días falleció y miren cómo su perrita la sigue esperando 🥺💔 pic.twitter.com/92BaBug0my — Nerina (@NIrrutia) September 18, 2020

Quelle foto sono diventate in poco tempo virali e i giornali locali hanno raccontato la storia di Blanca. Poco dopo la morte di Eugenia Franco, i nipoti della donna hanno deciso di prendersi cura di Blanca, promettendo anche di riaprire e mantenere in vita la libreria della zia.

Qualche giorno, la stessa negoziante ha condiviso altre due foto su Twitter, per aggiornare chi si era interessato sulla sorte di Blanca: il cane sta bene, dice, solo continua ad aspettare ogni giorno la sua padrona seduta all’angolo del negozio, in attesa di vederla arrivare come era sua abitudine.