Il padrone è morto in ospedale, il suo cane lo aspetta da dieci anni all'uscita

Era arrivato seguendo il proprio padrone, ricoverato in ospedale. Quando l'uomo è morto, il cane ha continuato ad aspettarlo fuori dalla struttura, incurante del passare dei giorni, dei mesi degli anni.

Secondo quanto raccontano gli operatori dell'ospedale Nossa Senhora de Lourdes di Nuova Lima, nello stato brasiliano di Belo Horizonte, sono passati quasi dieci anni dal giorno in cui il suo padrone fu ricoverato, e lui è sempre lì, "adottato" dai lavoratori dell'ospedale, dai sanitari ai custodi, i quali lo hanno ribattezzato Negão.

Il cane che aspetta da dieci anni il padrone morto in ospedale

Ormai è una presenza fissa anche per i visitatori e i pazienti dell'ospedale. "Ogni giorno arrivo qui, lui viene e sorride", ha detto a TvGlobo una donna che accompagna il fratello in ospedale per fare l'emodialisi. "Fa praticamente parte della famiglia. Tutti lo amano" ha detto uno degli operatori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli anni però sono passati: Negão è arrivato lì che era poco più che un cucciolo, ora è un cane anziano e con problemi al fegato. I suoi amici dell'ospedale hanno lanciato un appello per raccogliere i soldi necessari a curarlo oppure a trovargli un nuovo padrone, che possa assicurargli amore e protezione per gli ultimi anni che gli restano. Sarà l'ospedale a valutare le persone più idonee per l'adozione: un'ulteriore testimonianza di quanto Negão abbia toccato i cuori di tutti al Nossa Senhora de Lourdes con la sua fedeltà.