Orrore nell’Agrigentino: trovato cane carbonizzato sul ciglio della strada

A dir poco strazianti le immagini del cane trovato bruciato vivo a Santa Margherita Belice, nell’Agrigentino. Il fedele amico è stato ritrovato completamente carbonizzato su una strada secondaria, con le zampe posteriori legate con del fil di ferro. A diffondere la notizia e le foto (che preferiamo non pubblicare) l'associazione Oasi di Ohana - I Pelosi di Chiara, realtà che opera sul territorio per salvare cani abbandonati.

"Non so se sia stato l'atroce Arancia Meccanica di alcuni ragazzini o una vendetta di qualcuno a cui il cane possa aver dato fastidio. Spero che in fretta ce lo dicano i carabinieri, in cui riponiamo massima fiducia e che siamo certi indagheranno senza sosta perché si tratta dell'assassinio di un cane innocente. Temo - conclude - che questi gesti siano figli del modo in cui il randagismo viene gestito in questo comune e nelle regioni del sud in generale: tutte le istituzioni devono sentirsi responsabili di questo assassinio".

"Abbiamo finito le lacrime", dichiara l'associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) che ha deciso di offrire 10mila euro a chi con le proprie informazioni aiuterà ad individuare il responsabile o i responsabili di questa barbara uccisione.

Continua a leggere su Today.it...