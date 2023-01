Peggy, il cane in gara per essere il più brutto

Peggy potrebbe vincere una gara speciale ed essere così il cane più brutto del Regno Unito. Quattro anni, Peggy sembra un incrocio tra un Carlino e un Crestato cinese. Appartiene a Holly Middleton di Leven, nell'East Yorkshire. La signora Middleton ha detto che Peggy può suscitare molta curiosità per strada, e che è un membro molto amato della famiglia. "O la ami o non la ami", ha detto.

La signora Middleton, 36 anni, ha adottato Peggy quando aveva solo sei mesi. Descrivendola, ha detto: "Ha dei ciuffi di capelli sulla testa e sui piedi, e la lingua fuori. È sempre stato così ma non le impedisce di fare nulla, può mangiare, può bere. Adoro tutto ciò che non è amato e insolito, quindi quando l'ho vista sul sito web delle adozioni ho capito che volevo prendermi cura di lei". Il nome è un omaggio alla bisnonna: "Non è stato semplice trovarle un nome, nulla sembrava adatto a lei, ma mia nonna era qui e ha detto che le ricordava un po' sua madre, quindi abbiamo optato per quello".

La gara per essere il cane più brutto del Regno Unito

Peggy è uno dei sette cani che partecipano al concorso organizzato dalla tipografia fotografica Parrot Print, con il vincitore che riceverà una sessione di toelettatura e un servizio fotografico. Matt Dahan, fondatore di Parrot Print, ha dichiarato: "Abbiamo ricevuto centinaia di candidature e queste sette sono state quelle che ci hanno fatto male agli occhi quando le abbiamo guardate. Speriamo che il nostro concorso celebrerà il meglio di loro".