Cane insegue gatto e si ritrovano in grossi guai in cima a un albero

Intervento più unico che raro quello dei vigili del fuoco di Lecce chiamati dalla proprietaria di Bianca, un meticcio che è sfuggio al suo controllo inseguendo un gatto randagio. Sta di fatto che si sono trovati entrambi, all’improvviso, in seri guai, in cima a un grosso albero, aggrappati ai rami, a diversi metri d’altezza, dopo uno spericolato inseguimento.

Come racconta Lecceprima se i vigili del fuoco non li avessero visti, e poi soccorsi non ci avrebbero creduto. Una volta arrivata la squadra sul posto, lungo la strada provinciale 133, nel tratto che collega le marine leccesi di Frigole e Torre Chianca, si è appurato che la situazione, per quanto bizzarra, era reale e pericolosa. Non solo per il cane: appollaiato su un altro ramo c’era pure il gatto, anch’esso in difficoltà nonostante le più agili doti feline.

Grazie a una autoscala i vigili del fuoco, con estrema cautela, si sono avvicinati prima a Bianca, recuperandola e riportandola in basso, e poi al gatto. Nessuno dei due animali ha patito conseguenze per questa disavventura. Ma forse Bianca si guarderà bene, la prossima volta, dal tentavo di sfidare un micio.