Si ribalta con l'auto e resta incastrato nell'abitacolo: il suo cane non lo abbandona nemmeno un istante

Stava guidando poco dopo il calar del sole su una strada vicino a Coronel Pringles, in Argentina. Ha perso il controllo del mezzo, non è dato sapere se per un guasto o una distrazione. Fatto sta che il veicolo, una Renault 9, si è ribaltato e lui è rimasto bloccato all’interno dell'abitacolo. Non era solo, non lo è rimasto mai, nemmeno per un secondo: con lui c’è il suo cane, un pastore tedesco che non si è mai allontanato dalla scena dell’incidente e gli è rimasto lì vicino.

"Un gruppo di ciclisti, e anche io, stava passando proprio lungo quella strada quando ci siamo accorti di quell’uomo rimasto nell’auto e abbiamo cercato di aiutarlo il prima possibile – racconta una delle prime persone intervenute in soccorso dell’automobilista – . Ci ha stupito che il suo cane non è scappato dopo l’incidente, non lo ha mai lasciato solo in nessun momento".

Conferma tutto un vigile del fuoco intervenuto sul posto: "Non si è mai mosso di lì, gli è sempre stato fedelmente al suo fianco". L'uomo se l'è cavata: è stato portato in ambulanza all’ospedale municipale, solo qualche graffia e tanta paura.