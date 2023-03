Cane mangia una caramella alla cannabis trovata per strada: il proprietario mostra gli effetti

Ha ingoiato una caramella contenente cannabis e pochi minuti dopo ha iniziato a star male, barcollando e sdraiandosi a terra come stordito. Il protagonista di questa storia non è un essere umano, come si potrebbe pensare, bensì un cane. Un golden retriver di nome Hudson che ha ingerito la sostanza stupefacente mentre passeggiava con il proprio padrone per le strade di New York.

Subito dopo l'episodio il proprietario ha portato il cane dal veterinario, ma non ha rinunciato a condividere su TikTok un filmato del quattrozampe palesemente confuso dalla droga. Una scelta che com'è facile immagine gli è costata anche qualche critica. Nel filmato il proprietario si è rivolto "alla persona che ha lasciato le sue caramelle sul marciapiede fuori dal nostro appartamento" aggiungendo ironicamente che il cane sarebbe felice di trovare "un panino al pollo e un sacchetto di patatine". Per il povero Hudson comunque tutto si è risolto per il meglio: dopo aver dormito molte ore, il giorno dopo l'animale è apparso del tutto ristabilito.