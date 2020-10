Oakley, il cane che insegna come si indossa correttamente la mascherina

Ancora dopo mesi, si vedono in giro persone che continuano a indossare la mascherina in maniera disinvolta e a volte anche “creativa”. Esperti da tutto il mondo hanno diffuso raccomandazioni, tutorial, video, per mostrare alla gente come indossare la mascherina in sicurezza per evitare il diffondersi del contagio durante la pandemia. Oakley non è un esperto, ma chissà che non possa andare lui il suo contributo alla causa.

È quello che ha pensato una farmacista gallese, Gwawr Davies-Jones, che ha condiviso sulla pagina Facebook della sua farmacia le foto di questo dolcissimo springer spaniel inglese in una serie di pose con la mascherina: sugli occhi, sul mento, sulla fronte, infine- correttamente - su naso e muso. Non è la padrona di Oakley, ha specificato ai tabloid locali che l’hanno intervistata, ma ha visto le sue foto su Facebook, ha contattato il suo proprietario e gli ha chiesto il permesso di poterle condividere.

Da quando la donna ha condiviso le foto di Oakley su Facebook il post è stato condiviso più di 10mila volte. Il suo obiettivo era sensibilizzare le persone e invitarle a un uso corretto e sicuro della mascherina.

“C’è molta incertezza con una potenziale seconda ondata che si sta profilando, quindi ho cercato di trovare qualcosa che potesse far sorridere i miei clienti”, ha spiegato, specificando che gestendo la pagina Facebook della sua farmacia cerca di alternare post “di servizio” ad altri più informativi per tutta la comunità riguardo i temi della salute. Quando ha visto le foto di Oakley le è scappata immediatamente una risata e ha pensato che avrebbe portato il sorriso anche sul volto dei suoi clienti e così ha annunciato loro di aver assunto un "istruttore professionale" veramente particolare: l'iniziativa è stata decisamente apprezzata.