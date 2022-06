Cane trovato impiccato all'albero: "Forse abbandonato e legato, cercava di liberarsi"

Morto legato ad un albero, con tutta probabilità nel tentativo di liberarsi dalla corda che lo teneva prigioniero. Un destino crudele toccato ad un cane di taglia medio piccola bianco e arancione, trovato senza vita nelle campagne di Bitritto, in provincia di Bari. "Un fatto gravissimo di violenza inaudita" come denunciato sui social dal Canile Sanitario e Rifugio di Bitritto "Il Giardino di Sissi" e dall'associazione "Amici di Coda", che hanno postato anche le terribili immagini del ritrovamento, avvenuto lo scorso 1° giugno.

A notare per primo l'animale è stato un uomo che stava passeggiando insieme al suo cane, che ha subito provveduto a contattare le associazioni e il sindaco Pino Giulitto. Sul posto è intervenuta anche la Asl che non ha potuto far altro che constatare il decesso del povero cane. Un fatto terribile, che potrebbe nascondere un caso di abbandono: qualcuno potrebbe aver lasciato il cane legato all'albero, poi l'animale, tentando di liberarsi, sarebbe rimasto attorcigliato con la corda intorno al collo, finendo strangolato. L'animale era privo del microchip di riconoscimento.

Nel post su Facebook l'associazione ha lanciato un appello agli utenti, chiedendo aiuto per individuare il responsabile: "Siamo indignati di appartenere al genere umano. Adesso si spera di risalire al colpevole, ci rivolgiamo a tutti coloro che dalla foto che pubblichiamo possa riconoscere il cane, fatevi avanti dobbiamo trovare chi si è macchiato di questo gesto ignobile. Ci auguriamo che questo gesto non rimanga senza un colpevole e che venga fatta giustizia. Questo post non solo per denunciare e mettere al corrente tutti ma anche e si spera possa arrivare direttamente al colpevole. Ci scusiamo per le immagini che abbiamo oscurato in parte per rispetto del povero cane e del genere umano. Ovviamente coloro che avranno bisogno di visionare l'immagine integrale del cane possono contattarci in privato, naturalmente solo per i fini previsti, ovvero trovare chi ha commesso questa infamità".