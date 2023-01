Lilli, la cagnetta morta per colpa dei botti di Capodanno

Lilli, una cagna di razza border collie, è stata trovata morta in un fossato sotto un ponticello di località Robaronzino di Ciriè, provincia di Torino, nella mattinata di ieri, domenica 1 gennaio 2023, dopo essere scappata di casa, a qualche chilometro di distanza dal luogo del ritrovamento, la notte precedente. Secondo i volontari della Lida la responsabilità è dei botti di Capodanno, che avrebbero provocato la fuga dell'animale e anche la sua morte, in quanto si sarebbe rifugiato in quel luogo perché troppo spaventato.

"Penso a tutti gli animali che hanno perso la vita questa notte - scrive su Facebook Laura Masutti della Lida - per l'indifferenza, ignoranza, cattiveria delle persone. Questo è morto di freddo e paura dentro un corso d'acqua. Era già scappato la notte di alcuni anni fa, proprio tra il 31 e il primo di gennaio. Era stato ritrovato vivo. Questa volta non è stato così: era una femmina scappata per la paura dal suo recinto esterno... Poteva causare un incidente mortale… ma cosa gliene frega a certi umani che non capiscono nulla. La responsabilità non esiste".