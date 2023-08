Cane preso a calci e pugni dal branco e ferito con un coltello: "Max voleva solo rincorrere un pallone"

Voleva solo rincorrere un pallone, ma è stato preso a calci e pugni e ferito a una coscia con un coltello. È la triste storia di Max, un cane meticcio di appena un anno aggredito da un gruppo di giovani all'interno della villa comunale di Crispiano, in provincia di Taranto. A denunciare l'accaduto è l'associazione "La casa di Luna Odv" le cui volontarie sono intervenute per prestare soccorso e mettere al sicuro l'animale dopo aver ricevuto una segnalazione. Il "fattaccio" risale a qualche giorno fa. "Siamo state avvisate da alcune persone dall'animo buono e siamo intervenute" spiegano dall'associazione. "Max, era abbattuto, riverso per terra, spaventato e indolenzito".

L'animale è stato portata da un veterinario e sembra che le sue condizioni fisiche non siano così preoccupanti. Di sicuro però ha subito un trauma che non dimenticherà facilmente. Secondo quanto ricostruito l'unica colpa del cane sarebbe stata quella di "aver tentato di giocare a pallone con un gruppo di ragazzini". L'associazione ha fatto sapere di aver sporto denuncia spiegando che nella zona dell'aggressione erano presenti delle telecamere. Si spera dunqure di poter risalire ai responsabili dell'aggressione, al momento ignoti. Max ora sta meglio, ma è ancora terrorizzato ed è in attesa di trovare una famiglia.

Continua a leggere su Today...