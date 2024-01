Le rubano il cane, lei si aggrappa al cofano dei ladri: "Per me è come un figlio, pensavo di morire"

Il video che circola sui social desta una certa impressione. Una donna, Ali Zacharias, è stata filmata mentre era disperatamente aggrappata al cofano di un'auto. In quel veicolo il suo cane, che le era stato rubato a Los Angeles. Erano le due di pomeriggio di un giorno come tanti, stava pranzando a un tavolo all'aperto. Ai suoi piedi c'era Onyx, il suo Bulldog francese. All'improvviso una donna si è avvicinata, ha iniziato a parlare al cane attirandolo verso di lei, poi lo ha preso in braccio ed è scappata su un'auto in cui la attendevano i complici.

Ali Zacharias ha cercato di fermarli, si è lanciata sull'auto ma la persona al volante ha premuto sull'acceleratore. Lei è rimasta aggrappata al cofano del veicolo per centinaia di metri, fin quando in curva è caduta rovinosamente sull'asfalto. Non ha riportato ferite gravi. Il video è stato girato da un testimone incredulo.

A dog owner was seen clinging to the window of a moving car in downtown LA after the thieves stole her French bulldog in broad daylight. Ali Zacharias came on TMZ Live to talk about how it all happened and to ask for help finding her pup. pic.twitter.com/db8wWfc6Aj — TMZ Live (@TMZLive) January 29, 2024

Sul caso sta indagando il dipartimento di polizia di Los Angeles. "È stato orribile, quando ha iniziato ad andare sempre più veloce ho pensato: 'Sto per morire'", ha detto Zacharias a Ktla. Ora è disperata per aver perso il suo Onyx: "Nessuno è venuto in mio soccorso. Mi ricordo solo che l'auto mi è venuta addosso e io mi sono aggrappata al cofano". E poi aggiunge: "Mi hanno portato via mio figlio. Sto solo pregando di poterlo riavere". Ha messo a disposizione una grossa ricompensa per chiunque abbia informazioni utili.