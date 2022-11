Cane si perde sulla Statale: scortato da un camionista e salvato

Disavventura, fortunatamente a lieto fine, per un cagnolino e la sua famiglia. Tra martedì e mercoledì il cucciolo si è perso lungo la strada Statale 36 - la Valassina, che dal Nord Milano porta in Brianza -, infilandosi tra i tanti mezzi in transito in direzione Milano.

Uno scenario decisamente pericoloso per l'animale, che per fortuna sulla sua strada ha trovato un camionista. Il guidatore del mezzo pesante, dopo aver visto l'animale in difficoltà, lo ha letteralmente scortato, mettendosi davanti a lui così da proteggerlo dall'arrivo di auto e altri camion, evitando così che venisse investito.

Il video è stato registrato dalla dashcam del mezzo pesante - che in quel momento era a Briosco (provincia di Monza) - ed è stato successivamente caricato su TikTok. Nella clip si vede anche il successivo intervento di una donna, che ha attirato il cane e l'ha tolto dalla strada. In un secondo momento sono stati contattati gli operatori di Anas e le forze dell'ordine: grazie alla targhetta sul collare, il cagnolino è stato riconsegnato alla sua famiglia.