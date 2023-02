Il mistero del cane scuoiato: la macabra scoperta fatta da un passante

Un cane scuoiato e nessuno che sappia il perché. Il macabro ritrovamento è avvenuto nel quartiere Carbonazzi, a Sassari. A notare il corpo del povero animale, vicino a una cabina elettrica, è stato un passante che era a passeggio coi suoi cani e ha inviato una segnalazione all'associazione "Am?i?c?i ?d?e?g?l?i An?i?m?a?l?i Sa?r?d?e?g?n?a". Del caso è stata informata quindi la polizia locale che a sua volta ha chiesto l'intervento delle guardie zoofile per la rimozione della carcassa. Allo stesso tempo è stata contattata una veterinaria che ha riconosciuto in quel povero cane i resti di un levriero.

I particolari raccapriccianti ve li risparmiamo: basti dire che l'animale è stato macellato in diversi pezzi. Chi l'ha ridotto così? E perché? È la domanda che si pongono molti animalisti e amanti dei quattro zampe dopo che la vicenda è stata denunciata su Facebook. Il cane potrebbe essere stato ucciso da qualcuno e poi scuoiato. Resta da capire chi possa aver compiuto una simile crudeltà e perché un accanimento così inspiegabile sul corpo dell'animale.

Per venire a capo della vicenda gli animalisti hanno chiesto l'aiuto dei sassaresi che sono stati invitati a segnalare eventuali informazioni utili agli stessi volontari o alla polizia municipale. A quanto si è appreso l'animale non aveva il microchip e dunque non si sa chi possa essere il proprietario.