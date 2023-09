Vanno a fare una passeggiata: li hanno trovati così, legati a un albero

Due cagnolini simil pitbull molto magri e disidratati sono stati abbandonati in un bosco vicino al canile di Sestri Ponente nel Genovese. I due "fratelli" erano legati con una corda stretta intorno a un albero quando sono stati trovati dagli operatori del rifugio per cani e gatti. Pare sia stata una coppia, un uomo e una donna, visti salire a piedi sulle alture di Sestri Ponente a macchiarsi del reato di abbandono. "Se qualcuno avesse visto/riconosciuto queste persone, contatti il canile" spiegano dalla struttura ligure che denuncia una situazione insostenibile per i tanti abbandoni.