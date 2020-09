Cani, 8 razze molto intelligenti e inclini all'addestramento

Tutti i cani possono essere addestrati, ma ci sono razze che grazie a indole, intuito e intelligenza riescono ad apprendere subito comandi e abitudini del padrone rispetto ad altri. Animali anche di grande stazza, capaci di rispondere subito agli stimoli umani, alcuni dei quali impiegati anche in vari corpi delle forze dell’Ordine o nelle operazioni di soccorso. Se avete intenzione di prendere un cane, ed è il primo della vostra vita, è sempre bene affidarvi a persone esperte che potranno aiutarvi nella scelta del vostro amico a quattro zampe, e consigliarvi nel percorso di addestramento. Esistono infatti, veri e propri centri nei quali il vostro cane potrà imparare tante cose come se fosse un gioco, senza forzature e traumi che, al contrario, potrebbero minare il suo carattere e comportamento, rischiando di creare situazioni di disagio e malessere.

Il Border Collie

Il Border Collie è considerata la razza di cani più intelligente al mondo. E’ capace di trovare soluzioni al qualsiasi problema ed è velocissimo nell’apprendimento. Una volta addestrato sarà un amico a 4 zampe perfetto, leale e sempre pronto ad aiutarvi o accompagnarvi in qualsiasi avventura.

Pastore Tedesco

Il Pastore Tedesco è un cane noto per la sua intelligenza e per la sua capacità di apprendere facilmente i comandi. E’ spesso impiegato nelle unità cinofile operative dei vari corpi delle forze dell’Ordine grazie alle sue doti. E’ molto arguto e fedele.

Golden Retriever

Il Golden Retriever è molto intelligente e ama giocare e per questo addestrarlo è molto facile. Ha un’indole protettiva ed è molto dolce, per questo viene impiegato nelle operazioni di soccorso o come cane da Pet Therapy. Ama l’acqua, ed è anche un ottimo cane da compagnia, che va molto d’accordo con i bambini.

Pastore delle Shetland

Il Pastore delle Shetland è un cane intelligentissimo e molto leale. Comprende facilmente i comandi ed è molto intuitivo. Fedelissimo al padrone il suo addestramento è facile e non comporta particolari sforzi.

Il Pastore Australiano

Il Pastore Australiano è un cane facile da addestrare grazie alla sua intelligenza e obbedienza. E’ un animale energico e vivace, molto resistente e protettivo con tutte le persone che ama. Un animale socievole, un amico fedele per la vita.Rottweiler

Il Rottweiler è un cane dalla stazza imponente, e a differenza di quanto si pensi il suo addestramento è piuttosto facile grazie alla sua intelligenza e obbedienza verso il padrone. Noto come cane da guardia, è anche spesso inserito nelle unità cinofile di Polizia.

Schanuzer nano

Questo animale dalla statura piccola è molto fedele e intelligente, e per questo adatto a qualsiasi addestramento. E’ adatto come animale da compagnia, sia per adulti che per anziani.

Boxer

Il Boxer è un cane dallo spiccato intelletto, molto fedele al padrone così come al suo nucleo familiare. E’ facile da addestrare perché ha una grande memoria, ed è adatto sia come da guardia che come da compagnia. Un eterno giocherellone che non finirà mai di stupirvi.