La senatrice Michaela Biancofiore chiede di modificare il regolamento del Senato per poter portare a lavoro con sé il suo carlino Puggy. Il presidente del Senato La Russa non ci vede impedimenti ma fuori dall’Italia il cane del presidente irlandese Michael Higgins o di tutti i presidenti Usa hanno già accesso ai luoghi istituzionali.

Il 23 giugno è la giornata mondiale del cane in ufficio e non soltanto in quelli del senato o degli studi di la7 come fece Mentana portando in conduzione i suoi due Cavalier King. Una ricorrenza, nata nel Regno Unito alla fine degli anni ’90, dai molteplici benefici. Avere il proprio animale domestico con sé in ufficio ci migliora il benessere mentale e fisico.

Degli studi inglesi stabiliscono che il clima lavorativo si fa più leggero e sereno anche tra i colleghi con quattro zampe pelose tra scrivanie e sale riunioni. Meno stress, più concentrazione e si lavora meglio anche quando si è in smart-working.

Naturalmente a star bene deve essere anche il nostro fido e solitamente è così quando sta vicino per più ore al giorno al suo padrone. Ma la tendenza a portare il proprio animale in ufficio in Italia è poco diffusa. Il vostro ufficio è abbastanza “pet friendly”?

Continua a leggere su Today...