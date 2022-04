Orrore in un canile vicino Kiev: 300 cani morti di fame e di sete

Nel rifugio per cani di Borodyanka, nella regione di Kiev, sono morti di fame oltre 300 animali rimasti chiusi nei recinti. A riferirlo il canale telegram Ukrpravda e diverse associazioni ucraine in difesa degli animali. In un post pubblicato dagli attivisti su facebook, si legge che gli animali sarebbero rimasti abbandonati nel canile da quando il villaggio è stato occupato dai russi. Il 1° aprile, quando le forze ucraine sono riuscite a entrare a Borodyanka, due volontari hanno fatto visita al canile scoprendo che molti animali erano morti di stenti. Su 485 cani ospiti del rifugio solo 150 sono sopravvissuti. Molti di loro sono stati trovati disidratati ed esausti, alcuni non riescono più a camminare.

I volontari hanno soccorso 27 cani in condizioni particolarmente critiche: due purtroppo sarebbero già morti, gli altri 25 sono stati portati a Kiev per essere curati. I volontari hanno pubblicato anche diversi video (uno lo trovate a questo link) per documentare la situazione all'interno del canile. I filmati, inutile dirlo, sono particolarmente drammatici: le immagini mostrano decine di cani ormai deceduti, altri che abbaiano disperati per chiedere aiuto. In un altro video (in basso: immagini non adatte a un pubblico sensibile), pubblicato dall'associazione UAnimals, si vede un cane morto a terra con un'evidente ferita all'altezza del collo.