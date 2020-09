I cani di grande stazza più eleganti al mondo

Alti, bassi, buffi o goffi. Le migliaia di razze esistenti al mondo ci presentano cani di tutte le altezze, con espressioni diverse le une dalle oltre, ognuno con una propria caratteristica. Ci sono però alcuni animali di grande stazza che hanno una innata eleganza: cani che è difficile non notare o ammirare. Quali sono? Parliamo del Levriero Afgano, del Setter Irlandese, del Weimaraner e del Cane pastore scozzese, meglio conosciuto come Collie. Scopiamoli insieme...!

Levriero Afgano

Si tramanda che il Levriero Afgano sia tra le razze più antiche, e che abbia aiutato l’uomo a cacciare, a riscaldarsi grazie al suo pelo o per la guardia. Un cane dalle mille qualità, che ha sempre affascinato tutti grazie al suo portamento, motivo per cui è considerato tra i cani più eleganti al mondo. Dal manto lunghissimo, il suo pelo è simile alla seta. Ha un muso lungo e appuntito, tipico della razza. Un animale noto per la sua dolcezza e tenerezza ma anche grande indipendenza.

Weimaraner

Il Weimaraner può essere a pelo lungo o corto, ed è famoso proprio per il colore del suo manto. La razza pura infatti, ammette il grigio argento, grigio capriolo e grigio topo, e qualche variante di questi tre. E’ molto agile, ed essendo di costituzione esile ha un’eleganza innata. E’ molto ubbidiente e paziente, e va molto d’accordo con i bambini ma è importante farlo socializzare con l’essere umano e con altri cani sin da cucciolo, perché di natura è diffidente verso tutto ciò che non conosce. Ha bisogno di esercizio fisico e grazie alla sua intelligenza apprende tutto subito.

Cane da pastore scozzese a pelo lungo (Collie)

Il Cane da pastore scozzese è aristocratico di natura. Grazie alla sua stazza e al suo lungo pelo non ha bisogno di presentazioni perché è famoso in tutto il mondo. Un ottimo guardiano, fedelissimo al padrone e molto attento a tutto ciò che lo circonda. E’ un cane elegante di natura, e si affeziona tantissimo ai bambini a tal punto da difenderli anche da possibili rimproveri dei genitori. E’ molto intelligente e sensibile, e non è raro che venga impiegato come cane aiuto per le persone diversamente abili, o nel supporto alle forze dell’Ordine. Un cane in grado di adattarsi a qualsiasi situazione, che può vivere in appartamento, a patto che ci sia uno spazio verde o che lo si faccia uscire spesso per attività all’aria aperta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Setter Irlandese

Il Setter Irlandese è una razza di colore rosso mogano o bianco e rosso: un manto e un’andatura inconfondibile, e ha tantissimi estimatori. Si tratta di un cane di una certa stazza, snello e molto vivace da cucciolo, che necessita di lunghe passeggiate e non è molto adatto alla vita in appartamento. E’ molto affettuoso , ma altrettanto testardo. Non ama i nervosismi e le maniere forti e quindi il primo approccio è fondamentale. E’ anche molto socievole e va d’accordo con i bambini. Le posizioni che assume, l'andamento, la stazza e il colore del pelo lo classificano tra i cani più eleganti.