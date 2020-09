Cani, otto razze considerate le più forti del mondo

Quando si parla di cani più forti del mondo si intendono tutti quelli classificati dalla FCI- Federazione Cinologica Internazionale, nel capitolo delle razze ritenute più forti in termini di forza, agilità e resistenza. La FCI è l’organizzazione canina formata da 79 esponenti, uno per ogni Paese. Fondata il 22 maggio del 1911 da Germania, Austria, Belgio, Francia e Paesi Bassi, con la finalità di incoraggiare e proteggere la cinologia e l’allevamento dei cani di razza. Sospesa all’epoca della Prima Guerra Mondiale, fu ripristinata nel 1921. La lista che riguarda l’elenco delle razze più forti al mondo è lunga, ma di seguito riportiamo le prime otto.

Dogo Argentino

Il Dogo Argentino è un cane non adatto a tutti, con un carattere e potenza muscolare molto forte. Non ama le invasioni di territorio e diffida molto degli estranei. Per evitare problemi caratteriali è bene farlo socializzare con terze persone a altri animali fin dai primi mesi di vita. E’ un animale che per natura ha bisogno di muoversi e correre. Necessita di un padrone dal carattere fermo, che deve diventare il suo punto di riferimento.

Kangal Dog

C’è chi considera il cane più forte al mondo il Dogo Argentino e chi il Kangal, ma entrambi sono animali di grande stazza, muscolosi e dalla struttura ben robusta. Questo animale è diffidente di natura, ma se fatto socializzare da cucciolo diveneterà tollerante, affettuoso e protettivo verso il suo nucleo familiare.

Alabai

L’Alabai è un cane di stazza grande, la cui altezza può arrivare fino ai 75 centimetri. E’ un ottimo pastore da guardia e non adatto a chi non è un grande esperto di grandi razze o per chi teme animali imponenti e forti.

Tobet

Il Tobet è un animale di grande stazza e grande resistenza fisica. E’ in grado di sopportare molti sforzi e tollera bene le rigide temperature. Di indole è coraggioso ha un forte senso del dovere..

Bully Kutta

Il Bully Kutta è un animale dal pelo corto, molto forte e muscoloso. Un animale noto per la sua fedeltà e lealtà, adatto come cane da difesa o da guardia ma di certo non è adatto a tutti. Hanno un’indole molto forte che deve essere placata dal proprietario fin da cucciolo.

Pastore del Caucaso

Il Pastore del Caucaso è un cane che si adatta tranquillamente a un contesto familiare ma se qualcuno minaccia lui o le persone che ama può diventare feroce. E’ un cane indipendente, e ha bisogno che i suoi spazi vengano rispettati. Un animale che va educato fin da cucciolo, e il padrone deve instaurare da subito un rapporto di fiducia e rispetto.

Akita Americano

L'Akita Americano è un cane elegante ma forte. Si lega tantissimo alla sua famiglia umana, ed è molto intelligente ma il suo addestramento è efficace se avviato quando è ancora un cucciolo. Fedelissimi al padrone, sono giocherelloni ma anche indipendenti. Non amano invasioni di territorio per questo farli socializzare è molto importante.

Dogo Canario

Il Dogo Canario è un cane dall’aspetto imponente. Ha un carattere equilibrato ma è molto sicuro di sé e della sua forza. Molto leale con il padrone, è diffidente di natura con gli estranei.