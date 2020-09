Cani, 4 razze che abbaiano molto

Avere un cane significa fare i conti anche con il suo abbaiare, soprattutto se si vive in un condominio. Esistono razze infatti, che più di altre sono note per abbaiare spesso, con o senza un apparente motivo. Animali a 4 zampe anche di piccole dimensioni, che se da un lato ci fanno compagnia e si adattano perfettamente alla vita tra le mura domestiche, dall’altro devono essere ben educati per evitare problemi, soprattutto con il vicinato. E’ bene sottolineare che ogni animale, esattamente come l’essere umano, ha un proprio carattere quindi non necessariamente il vostro amico a 4 zampe, se rientra nelle razze considerate tra quelle che abbaiano di più, può essere considerato un grande abbaiatore a prescindere. Inoltre una buona educazione fin da cucciolo può aiutare a limitare l’abbaio ‘molesto’, e a far capire al nostro batuffolo di pelo quando è necessario abbaiare e quando no. Scopriamo insieme i cani che per natura e indole rientrano tra le razze che abbaiano di piu!

Lo Schnauzer nano

Lo Schnauzer nano è una razza che come indica già il nome appartiene alla famiglia degli schnauzer e nella lista dei cani che abbaiano di più sono sempre al vertice. Questa caratteristica li rende veri e propri cani da guardia, perché non smetteranno fin quando la persona sconosciuta, e che reputano in pericolo, si sarà allontanata. Per questo è bene pensare a una sua educazione fin da cucciolo. Per il resto è una razza adorabilissima, che ama la compagnia del suo padrone così come giocare per ore e ricevere tantissime coccole.

Il Beagle

Il Beagle è un cane giocherellone che rientra, nonostante le dimensioni, tra i cani da caccia, anche se conosciuto e diffuso ormai come animale da compagnia. A questa razza piace abbaiare per comunicare qualsiasi cosa al proprio padrone, con ululati anche piuttosto forti. Un buon addestramento può aiutare a smussare questa caratteristica. E’ un cane affidabile, che per natura ha bisogno di molto movimento. Adatto alla vita in appartamento, ma necessita di un paio di uscite al giorno piuttosto lunghe.

Il Fox Terrier

Il Fox Terrier è un cane molto socievole, intelligente e vivace, che ama la compagnia. Ma tra le tante caratteristiche ha quella di abbaiare molto. Anzi moltissimo. Un ottimo compagno per la vita, e buon guardiano degli spazi che reputa ‘casa’ ma questa sua caratteristica, riferita all’abbaiare, può essere smussata con una buona, lunga e costante educazione. Un cane che, essendo un ‘terrier’ ha ottime qualità. Ama alla follia il suo padrone e giocare all’aria aperta.

Chihuahua

Questa razza può trarre in inganno a causa della sue dimensioni e apparente dolcezza. Nonostante sia un animale di piccola taglia con occhioni grandi e devotissimo al suo padrone, se scatenato può iniziare ad abbaiare a lungo, soprattutto se convinto che una persona sia un pericolo per chi ama: inizierà ad abbaiare e la smetterà solo quando il potenziale pericolo si sarà allontanato. E’ un cane piccolo ma molto determinato, e difende in tutti i modi quello che considera il suo territorio. Al contempo è dolcissimo: adora le coccole, così come seguire in qualsiasi momento della giornata il suo amato proprietario.