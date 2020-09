Cani, le 7 razze più famose al mondo

Esistono razze di cani famose in tutto il mondo. Il loro successo è dovuto a particolare bellezza o perché protagonisti del cinema, magari di film che hanno avuto un successo planetario. Protagonisti spesso anche di cartoni animati, i cani sono amici a 4 zampe desiderati soprattutto per compagnia. Ma quali sono quelli più conosciuti? Si tratta per lo più di cani adatti alla compagnia di bambini e anziani, capaci di adattarsi alla vita in appartamento e molto intelligenti. Animali in grado di capire le esigenze del nucleo familiare: dei veri amici per la vita! Ma quali sono queste razze? Scopriamolo!

Golden Retriever

Il Golden Retriever è un cane conosciuto ovunque, e molto diffuso sia per essere un ottimo animale da compagnia sia per le sue doti. E’ infatti idoneo all’addestramento e ama l’acqua, per questo viene impiegato anche in difficili operazioni di soccorso. Un animale intelligentissimo, facile da addestrare e di grande intuizione. Tra le sue grandi caratteristiche la dolcezza, l’empatia e la pazienza.

Barboncino

Il Baroncino è il cane da compagnia per antonomasia e diffusissimo in tutto il mondo. Di varie dimensioni, è un amico a 4 zampe in grado di seguire 24 ore su 24 il suo padrone senza mai staccarsi. Un batuffolo di pelo fedele, che ama le coccole così passeggiare con i componenti di tutti il nucleo familiare. La solitudine non fa per lui, infatti il consiglio è quello di non lasciarlo molte ore da solo nell’arco della giornata.

Siberian Husky

L’Husky è un cane di stazza grande di origine siberiana, che nel corso degli anni è diventato anche tra i più apprezzati tra gli animali da compagnia. Inconfondibile il taglio e il colore degli occhi, così come del suo pelo, tanto da essere considerato anche tra le razze più belle al mondo. Un cane unico, così come le sue doti.

Dalmata

Il Dalmata, protagonista di uno straordinario cartone animato Disney è noto in tutto il mondo. E’ un cane dolcissimo e giocherellone, di stazza grande. Le sue macchie nere sul manto bianco lo rendono unico, ma non è adatto a chi ama la vita sedentaria in quanto per indole è molto energico e ha bisogno di correre, giocare e sfogare tutto il suo entusiasmo.

Bulldog Inglese

Il Bulldog Inglese è un molossoide di media stazza, ed è noto per la sua indole pacifica. E’ famoso per la sua pigrizia e indipendenza, ma è un animale con una lunga tolleranza a pazienza, soprattutto con i bambini. Si adatta molto alla vita in appartamento e a differenza di quanto si pensi non ama la solitudine.

Boxer

Il Boxer è un molossoide eterno cucciolone. E’ un cane stabile, giocoso, paziente e amorevole e per questo viene scelto come amico per la vita di tantissime persone e famiglie. E’ molto protettivo verso le persone che ama ed è curioso, a cui piace uscire ed esplorare il territorio. Molto intelligente, apprende subito qualsiasi tipo di addestramento. E’ di stazza grande, ma si adatta tranquillamente alla vita in appartamento.

Bassotto

Il Bassotto è un cane famoso per la sua statura. Lungo e bassissimo, è un cane dall'aspetto simpatico ed è anche molto intelligente. Può essere sia a pelo lungo che corto, ed è un animale che si adatta bene alla vita in appartamento e che va d'accordo con tutti.