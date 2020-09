Cani, le quattro razze più intelligenti al mondo

L’intelligenza di un cane, la sua capacità di comprendere subito il padrone e tutte le sue esigenze è una cosa indiscussa, ma ci sono razze che superano tutte le altre. L’educazione e un buon addestramento aiutano molto il nostro amico a 4 zampe, ma secondo il testo ‘The Intelligence of Dogs’ a firma di Stanley Coren e della sua teoria del ranking, alcuni cani sono super intelligenti. Nel dettaglio analizzeremo le prime quattro razze: Border Collie, Barbone, Pastore Tedesco e Golden Retriever.

Border Collie

Il Border Collie è considerata la razza più intelligente. Un amico a 4 zampe molto vispo, fedele e ideale per chiunque ami stare all’aria aperta. Questo animale infatti, è molto energico e necessita di attività fisica. E’ adattissimo alla compagnia dei bambini, purché non sedentari. Apprende subito qualsiasi comando, capisce immediatamente il proprio padrone e intuisce in un istante situazioni ed eventuali pericoli. Da razza ha il pelo lungo, bianco e nero o con macchie fulve. Esistono però anche rari esemplari di ombreggiato fulvo o blu merlo, quello che generalmente viene chiamato arlecchino. Un vero amico per la vita.

Barbone

Il Barbone è insieme al Border Collie ai vertici della classifica, grazie alla sua intelligenza. Parliamo di un animale vivace ma docile, molto molto affettuoso che ama giocare e ricevere tante coccole, e per questo è considerato ottimo anche come cane da compagnia. La grande particolarità è il suo pelo, molto riccio ma soffice tanto da prestarsi a tantissime tipologie di taglio. Non a caso, in tutti i concorsi di bellezza si presentano con mille ‘pettinature’ diverse. E’ un cane che non ha sottopelo quindi non crea problemi di allergie. Adatto quindi alla vita in appartamento, con tutta la famiglia.

Pastore Tedesco

Il Pastore Tedesco, grazie alla sua intelligenza, solitamente viene addestrato fin da cucciolo. E’ un cane equilibrato, in grado di badare alla famiglia e utilizzano spesso come cane da guardia. Ama le coccole ma è anche molto indipendente, quindi ha la necessità di vivere i propri spazi nell’arco della giornata. Adatto ai bambini per la grande pazienza e generalmente socievole. Un cane molto attento, in grado di percepire tutto quello che gli accade intorno, tanto da essere impiegato in numerosi corpi delle forze dell’Ordine. La razza può essere sia a pelo lungo che corto, e unica la sua andatura. Si tratta di un cane di stazza medio/grande, e anche se si adatta tranquillamente alla vita in appartamento ha bisogno di uscire per sgranchirsi le gambe, e sprigionare tutta la sua energia.

Golden Retriever

Il Golden Retriever è un cane di stazza medio/grande dolcissimo e intelligentissimo. Si lega tantissimo alla famiglia, con cui ama trascorrere le giornate. E’ un cane a cui piace mangiare, quindi è importante tenere sotto controllo la sua linea per evitare che ingrassi troppo. Un animale fedelissimo, con una innata pazienza tanto da essere un ottimo compagno di giochi per i bambini e una buona compagnia per anziani. Spesso è impiegato anche nell’aiuto di persone diversamente abili o ipovedenti grazie alla sua grande sensibilità.