Fuori tutto il giorno per lavoro? 4 razze che meglio sopportano l’assenza del padrone

Partendo dal presupposto che tutti gli animali domestici soffrono l’assenza del padrone, ci sono razze che sopportano meglio di altre la solitudine. O meglio, non disdegnano qualche ora senza nessuno che gli gironzoli intorno, e quindi adatti a chi è in cerca di un amico a 4 zampe, ma che per lavoro o esigenze personali non può restare tutto il giorno in casa. Ovviamente prendere un cane, a prescindere o meno dal fatto che riesca a stare da solo senza piangere, abbaiare per ore o fare mille dispetti in casa, è un grande impegno e quindi deve sempre essere una decisione molto ponderata. Se infatti tornate stanchissimi dopo una lunga giornata di lavoro, il vostro cane, anche se a casa sarà stato buono buono, avrà bisogno di uscire, di essere coccolato e magari anche di giocare. Nessun cane di base ama la solitudine, ma queste razze, grazie alla propria indole, riescono ad addattarsi bene a una casa senza nessuno per qualche ora. Scopriamole insieme!

Basset Hound

Il Basset Hound, nonostante la stazza, è un cane che bene si adatta alla vita in appartamento e se circondato delle sue comodità, può restare anche solo svariate ore. Ama le passeggiate all’aria aperta e dormicchiare in una morbidissima cuccia, per questo attenderà con calma il vostro ritorno per poi raggomitolarsi di nuovo, ma al vostro fianco. E’ un cane paziente, che va d’accordo con i bambini e adatto anche alla compagnia delle persone anziane.

Shar Pei

Lo Shar Pei è un cane dolce e docile che ama riposare o sonnecchiare in qualche angolo comodo della casa. Non è molto attivo, e per questo è adatto a chi lavora molto fuori casa. Ama il contatto con il proprio padrone, quindi al rientro dovrete coccolarlo un bel po', dandogli poi le giuste attenzioni che merita. Di base è indipendente ed equilibrato ma al contempo giocherellone e molto molto simpatico, anche per il suo aspetto. Lo Shar Pei è una razza abbastanza recente, e capita che possa soffrire di problemi di salute da non sottovalutare. Per questo è bene averne sempre massima cura e attenzione.

Whippet

Questo è un cane non certo di piccole dimensioni ma adattissimo alla vita in appartamento dato che oltre a essere noto per essere un amico a quattro zampe molto pulito, ama trascorrere parte della giornata sonnecchiando. Su una coperta calda, una cuccia comoda o un divano morbido i luoghi dove sicuramente troverà modo di accucciarsi e dormire, mentre voi sarete a lavoro. E’ una razza che però, date le sue caratteristiche fisiche, ha bisogno di non poco movimento, quindi al mattino, o al vostro rientro, è importante farlo uscire e correre, o giocare con lui all’aria aperta.

Levriero Afgano

Il Levriero Afgano oltre a essere considerato tra le razze più eleganti al mondo è molto indipendente, quindi ottimo per chi vuole avere un amico a quattro zampe ma è spesso fuori casa. Un cane di grandi dimensioni e dal pelo lunghissimo che ama le comodità della vita in appartamento. Mai invadente, pulito equilibrato e discreto, sa essere di buona compagnia. Ovviamente questa è una razza che necessita di una particolare e costante al pelo.