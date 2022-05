Anche i cani sorridono: lo studio che svela le espressioni facciali

Non siamo gli unici esseri animali a sfruttare il potere chiarificatore di uno “smile”. Anche i cani lo fanno, aprendo la bocca in maniera rilassata e riuscendo ad assumere un’espressione facciale che somiglia moltissimo al sorriso umano e a quello di numerose specie di scimmie. Il cane lupo cecoslovacco impiega questa tecnica regolarmente durante i momenti di divertimento con i suoi consimili, soprattutto quando il gioco si fa duro e il compagno potrebbe travisare la lealtà di morsi e spinte. E’ solo uno dei risultati che ha raggiunto un gruppo di etologhe dell’Università di Pisa, riportati in uno studio già pubblicato su Current Zoology e Animal Behaviour. Ma non è tutto. Oltre ai sorrisi rassicuranti, la razza di cane più vicina al lupo selvatico usa spesso un’altra tecnica: l’inchino.

Lo studio viene dall’Unità di Etologia del Dipartimento di Biologia dell’ateneo pisano ed è stato coordinato dalla prof.ssa Elisabetta Palagi in un team tutto al femminile. Dopo aver visionato più di 15 ore di video, il gruppo è riuscito ad estrarre 822 “sorrisi” e 76 inchini, che sono stati poi analizzati in modo estremamente dettagliato. E se lo “smile” ha una funzione rassicurante, l’inchino coinvolge invece tutto il corpo dell’animale e viene eseguito quando il compagno di gioco comincia a perdere interesse o a rispondere alle azioni in modo rallentato. È a questo punto della partita che il giocatore più motivato si mette in posa inchinandosi per risvegliare la voglia di giocare nel partner. “Il cane è uno dei più popolari, se non il più popolare, tra gli animali da compagnia, e chiunque ne possieda uno è interessato a capirne il linguaggio”, spiega Palagi. "Grazie a questi studi si possono comprendere, un tassello alla volta, i raffinati segnali comunicativi che questi animali hanno sviluppato nel corso della loro storia evolutiva per comunicare con i propri simili e con noi”.