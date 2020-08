Cani tibetani: 5 razze venerate e considerate portafortuna

Avete mai sentito di parlare di cani tibetani? Non è uno scherzo, ma semplicemente un modo per raggruppare cinque razze che hanno tutti la stessa origine: il Tibet. Parliamo del Lhasa Apso, del Mastino Tibetano, dello Shish Tzu, del Tibetan Spaniel e Tibetan Terrier. Cani dall’aspetto inconfondibile, venerati e amati da generazioni.

Lhasa Apso

Partiamo con il Lhasa Apso, una razza antichissima, originaria del Tibet . Le condizioni climatiche di questo territorio sembra che abbiano influito molto sia sull’aspetto estetico che fisico di questo cane. E’ un cane di taglia piccola e rientra nelle razze considerate di ‘compagnia’. Ha un pelo pesante e liscio, ed è molto attivo. Ha un carattere forte, sicuro e fiero ma obbediente e fedele. La sua nascita è stata fatta risale al V secolo a. C e sembra sia legato all’avvento del Buddismo. Non a caso, si racconta che questa razza abbia sempre vissuto nel tempio del Dalai Lama.

Tibetan Terrier

Il Tibetan Terrier, originario del Tibet, dalla nobiltà era considerato sacro e delle volte anche un portafortuna. Ha sempre avuto sensi acuti molto sviluppati ed era in grado di avvertire rumori o pericoli molto prima che tutti gli altri se ne accorgessero. Tra le curiosità il fatto che questa razza, così come altre, non veniva mai venduta ma offerta con l'auspicio di felicità e prosperità. E grazie a questa usanza questa razza è arrivata in occidente nel 1920, quando una dottoressa la portò dopo che una principessa tibetana le offrì un esemplare per alcune cure ricevute.

Shish Tzu

Lo Shish Tzu è tra le razze di cani da compagnia più diffuse, dalla storia antichissima. Sembra che alcuni disegni e documenti risalenti al XVI secolo già mostravano piccoli cani che somigliavano a dei leoni in miniatura. La storia vuole anche che nel XVII secolo i cani furono portati dal Tibet a Pechino, diventando così la razza preferita dalla corte imperiale cinese. Nonostante le piccole dimensioni è molto robusto, ha una pelliccia folta e un carattere docile. Ama le coccole e non abbaia quasi mai. Come altezza arriva fino a 28 centimetri mentre il peso varia tra i 4 e gli 8 chili. E’ un cane molto longevo e adattissimo alla vita in appartamento.

Tibetan Spaniel

Anche questo è un cane di piccole dimensioni e ottimo per la compagnia. La sua terra di origine è il Tibet e il suo aspetto fisico è inconfondibile. Il pelo è di lunghezza media e caratterialmente è attivo, allegro, sicuro e molto molto intelligente. Se con la sua famiglia è molto spigliato, con gli estranei è riservato e tende a dare pochissima confidenza. Anche questo è un cane adatto alla vita in appartamento.

Mastino Tibetano

Il Mastino Tibetano è un molossoide di razza molto grande, anch’esso originario del Tibet. Da sempre è stato impiegato come cane sa guardia e si sostiene che sia all’origine delle varie razze di molossoidi. I primi tentativi di allevare questa razza anche in Occidente risalgono agli anni venti a opera del popolo inglese. Una storia lunghissima, ma dal 2000 questa razza si è diffusa molto di più in gran parte del monto. Si tratta di un cane grande, dal pelo folto e di una certa presenza, che può arrivare fino a 66 centimetri di altezza.