Il Capibara, il roditore più grande del mondo che ama nuotare

E' il più grande roditore presente sulla Terra e fa parte della grande famiglia dei Porcellini d'India, il Capibara.

A metà tra un topo e uno scoiattolo questo esemplare di 'Hydrochoerus hydrochaeris', conosciuto anche com “mangiatore d’erba” vive a est delle Ande nell’America Meridionale. E' patito per ogni sorta di erba. Si ciba infatti di erbe acquatiche e cortecce d’albero, ma non disdegna anche il mais, la canna da zucchero, i tuberi e qualche pesce.

Caratteristiche

Questi maiali d'acqua, abbastanza pesanti, possono arrivare a pesare anche fino a 70 kg ed essere alti più di un metro. Hanno dei grandi denti che non smettono mai di crescere per via del loro continuo impiego nello sgranocchiare e rosicchiare: la lunghezza può superare anche gli 87 cm e l’usura è compensata con questa crescita continua. I loro arti sono corti ma le loro dita e unghie molto robuste e per metà palmate. Come gli ippopotami, gli occhi, le orecchie e le narici si trovano nella parte superiore della testa proprio per mantenere tutto il corpo a filo d'acqua e respirare.

Abitudini

Si immergono restando in apnea anche diversi minuti ogni qualvolta avvertono il pericolo o rischiano gli attacchi da parte di giaguari, puma e ocelot. Sono animali semiacquatici, amano nuotare e vivono in grandi comunità. Trascorrono molto tempo in acqua, a rilassarsi, mangiare ed a rotolarsi nelle pozze fangose, per proteggere la pelle dai raggi solari. E' nota, la notizia di qualche anno fa, del ritrovamento di alcuni capibara nello zoo di Saitama, in Giappone, ritrovati comodamente immersi nell'acqua calda di una vasca idromassaggio.

Curiosità

Sono dei roditori molto mansueti tanto da essere considerati, fino a qualche anno fa, come animali domestici. Dal 1996 in Italia questo non è più possibile, grazie ad una legge sulla tutela degli animali selvatici che proibisce la detenzione dei capibara nelle case private. Un'altra simpatica curiosità riguarda la loro docilità: la schiena o la testa di questi grandi roditori diventa spesso la sede privilegiata per una sosta. Animali come scimmie, conigli, uccelli e gli stessi capibara ,amano starsene appollaiati su di essi tranquilli e certi di non essere per nulla cacciati.