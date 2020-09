Il Clamidoforo troncato, il simpatico animale che si protegge con una corazza rosa

Sicuramente molti di voi non sapevano neanche dell'esistenza di un simile animale: il clamidoforo troncato è in effetti un animale molto difficile da osservare e pochi hanno avuto questa fortuna.

Caratteristiche

Il suo nome scientifico è Chlamyphorus truncatus chiamato 'pichi ciego della Pampa' in America latina. ''Pichi'', secondo la lingua locale, significa piccolo e in effetti questo simpatico animale lo è davvero. Ha una lunghezza compresa tra i 10-15 cm e rappresenta il più piccolo esemplare della famiglia degli armadilli. Il suo corpo è ricoperto da una folta pelliccia bianca e morbida e la parte superiore invece da una corazza rosa, come fosse una vera armatura costituita da 24 piastre che ricvestono il suo corpo dalla testa fino alla coda. La particolarità sta nell'utilizzo della sua coda a forma di diamante utilizzata come fosse una gamba ausiliaria.

Dove vive e di cosa si ciba

Conduca gran parte del tempo in gallerie sotterranee e per questo ha piccoli occhi che ben si sono adattati a questa vita. Non è cieco provvisto di una vista tale da permettergli di distinguere i contorni e la presenza di altri animali. Ha un grande naso grazie al quale capta e si ciba di insetti formiche e piccoli invertebrati. A causa della difficoltà nel lasciarsi trovare non si hanno molte informazioni in merito alla sua alimentazione e al suo habitat. Sicuramente sono animali schivi e se avvertono il pericolo si allontanano molto velocemente scavando in fretta, tra la terra, piccoli passaggi all'interno dei quali riescono a scappare rendendo difficile il loro tracciamento.

Curiosità

Il suo posteriore piatto e corazzato lo utilizza a mo' di serranda naturale per chiudere le gallerie che scava e impedire l'attacco da parte di predatori.